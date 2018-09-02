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Белорусские ученые рассказали об исследованиях по созданию трансгенных растений и животных

03.09.2018 13:13 — Новости Общества | БелТА  
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Белорусские ученые рассказали об исследованиях по созданию трансгенных растений и животных
Фото из архива

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые сегодня на пресс-конференции рассказали об исследованиях по созданию трансгенных растений и животных, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас в стране проводятся исследования по созданию трансгенных растений и животных. Сейчас при Институте генетики и цитологии НАН создан полигон для испытаний трансгенных растений. Среди сельхозкультур для белорусских ученых представлял интерес в первую очередь картофель. Целью исследований было придать устойчивость к колорадскому жуку и другим насекомым. Мы получили такие растения, испытывали их на полигоне, но экспрессия этого гена была не очень сильной. Так что это не готовый сорт, а исходный материал, который можно использовать для дальнейшей работы", - сказал главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси Александр Кильчевский.

Белорусские ученые проводили исследования и с такой сельхозкультурой, как рапс, для повышения устойчивости к гербицидам. "Ботанический сад изучал создание трансгенных клевера, клюквы. Работали и с модельными растениями (табак и арабидопсис), чтобы выявить определенные закономерности. Что касается животных, то в Беларуси есть стадо трансгенных коз. Исследования продолжаются", - отметил главный ученый секретарь НАН.

Поголовье трансгенных коз в Беларуси сейчас около 500, и пока его увеличивать не планируют. Этот проект был частью реализации союзных программ. "Молоко этих коз признано трансгенным. Оно содержит полезный белок - лактоферрин. Пока молоко замораживают, стоит вопрос о его реализации", - сказал директор Института генетики и цитологии НАН Руслан Шейко.

"Когда в мире начали использовать генно-модифицированные растения, в обществе возникла озабоченность, есть ли в этом потенциальные угрозы или риски. В связи с этим в начале XXI века был сформирован Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии, и Беларусь его ратифицировала. Кроме того, еще в 1998 году в Институте генетики и цитологии НАН был создан Национальный координационный центр биобезопасности. Его функции - работа с министерствами, ведомствами, информирование населения, проведение экспертных оценок", - резюмировал Александр Кильчевский.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые сегодня на пресс-конференции рассказали об исследованиях по созданию трансгенных растений и животных, передает...
 
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