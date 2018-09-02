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В Пинском районе годовалая девочка отравилась средством от тараканов

03.09.2018 13:26 — Новости Общества | БелаПАН  
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Брест, 3 сентября. В Пинском районе годовалая девочка отравилась средством от тараканов.

Как сообщает Следственный комитет, 1 сентября девочка играла на кухне. За угловым диваном она обнаружила ловушку для тараканов, которую взяла и стала разжевывать.

Мать ребенка это заметила и достала вещество изо рта дочери. Девочка была госпитализирована с диагнозом "острое отравление".

По данному факту следователи проводят проверку.
Лариса Шиганова, БелаПАН.
 
Теги: Брест
 
 
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Брест, 3 сентября. В Пинском районе годовалая девочка отравилась средством от тараканов. Как сообщает Следственный комитет, 1 сентября девочка играла на кухне. За...
 
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