В запрещенном карьере на Горецкого за последние восемь лет утонули девять человек

С 2011 года в водоеме на улице Горецкого, который возле «Гиппо», утонули 9 человек. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет агентство « Минск-Новости ».



Фото: МЧС Минска

Только за это лето в карьере на Горецкого утонули три человека. Один погиб 10 июня — это был мужчина 1967 года рождения. На следующий день утонул минчанин 1996 года рождения. На прошлой неделе — девятиклассник из поселка Бешенковичи Витебской области. Все трое были пьяны.

Напомним, что это технический водоем и он не предназначен для купания. Отдыхающие нам рассказывали: только кажется, что здесь мелководье, а ближе к середине — глубоко и внизу бьют холодные ключи.

Председатель Фрунзенской районной организации ОСВОД Игорь Чужов рассказывает, что заходить в этот водоем опасно.

— Метр-два от берега — и пропасть. На дне куча мусора, коряги, камеры и даже ржавый автомобиль. Оставляет желать лучшего и качество воды. Здраво и трезво мыслящий человек туда никогда не полезет.