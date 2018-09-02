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В запрещенном карьере на Горецкого за последние восемь лет утонули девять человек
03.09.2018 13:52 — Новости Общества | Tut.by
С 2011 года в водоеме на улице Горецкого, который возле «Гиппо», утонули 9 человек. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет агентство «
Только за это лето в карьере на Горецкого утонули три человека. Один погиб
Напомним, что это технический водоем и он не предназначен для купания. Отдыхающие нам рассказывали: только кажется, что здесь мелководье, а ближе к середине — глубоко и внизу бьют холодные ключи.
Председатель Фрунзенской районной организации ОСВОД Игорь Чужов рассказывает, что заходить в этот водоем опасно.
— Метр-два от берега — и пропасть. На дне куча мусора, коряги, камеры и даже ржавый автомобиль. Оставляет желать лучшего и качество воды. Здраво и трезво мыслящий человек туда никогда не полезет.
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За это лето в водоеме утонули три человека. Все они были пьяны.
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