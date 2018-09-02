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В запрещенном карьере на Горецкого за последние восемь лет утонули девять человек

03.09.2018 13:52 — Новости Общества | Tut.by  
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С 2011 года в водоеме на улице Горецкого, который возле «Гиппо», утонули 9 человек. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».


Фото: МЧС Минска

Только за это лето в карьере на Горецкого утонули три человека. Один погиб 10 июня — это был мужчина 1967 года рождения. На следующий день утонул минчанин 1996 года рождения. На прошлой неделе — девятиклассник из поселка Бешенковичи Витебской области. Все трое были пьяны.

Напомним, что это технический водоем и он не предназначен для купания. Отдыхающие нам рассказывали: только кажется, что здесь мелководье, а ближе к середине — глубоко и внизу бьют холодные ключи.

Председатель Фрунзенской районной организации ОСВОД Игорь Чужов рассказывает, что заходить в этот водоем опасно.

— Метр-два от берега — и пропасть. На дне куча мусора, коряги, камеры и даже ржавый автомобиль. Оставляет желать лучшего и качество воды. Здраво и трезво мыслящий человек туда никогда не полезет.

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Теги: Минск
 
 
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За это лето в водоеме утонули три человека. Все они были пьяны.
 
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