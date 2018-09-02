А. Лукашенко: День белорусской письменности - знаковое событие в культурной жизни страны

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера. "Сердечно поздравляю вас с юбилейным, двадцать пятым Днем белорусской письменности, который отмечается в этом году на гостеприимной Брестской земле, - отметил глава государства. - Этот праздник - знаковое событие в культурной жизни страны, свидетельство красы и силы белорусского языка, духовных традиций нашего народа. Многие столетия письменное слово передает из поколения в поколение вечные идеалы красоты, добра, справедливости, является животворным источником мудрости и знаний, надежным спутником каждого человека на его жизненном пути". Президент отметил, что, празднуя День белорусской письменности, мы отдаем дань уважения всем тем, кто создавал нашу культуру, содействовал просвещению и поднял на высокий уровень белорусское художественное слово. Предки оставили нам неоценимое сокровище - родной язык, прекрасными образцами которого являются произведения Франциска Богушевича и Максима Богдановича, Янки Купалы и Якуба Коласа, Владимира Короткевича и Ивана Мележа. Александр Лукашенко выразил уверенность, что, сохраняя их наследие, сегодняшнее поколение белорусов своим плодотворным созидательным трудом будет укреплять суверенитет и независимость Родины.

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