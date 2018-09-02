После освящения купол с крестом были установлены на колокольню храма.
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В Лядищах освятили купол строящейся церкви
03.09.2018 — Новости Общества | Единство
После освящения купол с крестом были установлены на колокольню храма.
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24 августа 2018 года чин освящения купола с крестом для колокольни строящегося в Борисове храма святого великомученика Георгия Победоносца совершил епископ...
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