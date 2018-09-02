ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 29 августа введена ответственность за движение на мотоцикле и мопеде без рук или на одном колесе

03.09.2018 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Так, статья 18.14 КоАП Республики Беларусь дополнена частью 9-1.

«Управление мотоциклом, мопедом на одном колесе, а равно движение, при котором лицо, управляющее таким транспортным средством, не держится за руль или не держит ноги на педалях (подножке), – влекут наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до шести месяцев или без лишения»;

В случае, если водитель совершает любое из вышеуказанных действий (движение на одном колесе, движение, не держась за руль или не держа ноги на педалях (подножке), его деяние подлежит квалификации по части 9-1 статьи 18.14 КоАП.

Если в результате таких действий водителя мотоцикла (мопеда) будет создана аварийная обстановка, то его действия подлежат квалификации по части 10 статьи 18.14 КоАП. 

http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=22533

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. №2018 №131-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь» внесены изменения и дополнения,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Начальник Борисовского отдела по ЧС встретился со священнослужителями района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика