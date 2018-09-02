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Начальник Борисовского отдела по ЧС встретился со священнослужителями района

03.09.2018 — Новости Общества | Единство  
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Подобные встречи на Борисовщине проводятся ежегодно с целью налаживания взаимодействия и совместного решения злободневных задач по воспитанию подрастающего поколения, укреплению семьи и нравственному оздоровлению общества.

– Жизненная необходимость заставила нас обратиться к вам, – начал своё выступление Владимир Пикуза. – С давних времён дар Божий – огонь – нёс народу свет, помогал готовить пищу, служил в храме Божьем при проведении религиозных обрядов. Но огонь это не только благо, он знает, что может “заглянуть” в любой дом, где проявляется беспечность, небрежность или безразличие. В результате возникают пожары, принося людям боль и горе.

Начальник отдела рассказал о непростой ситуации с пожарами, сложившейся на территории района, и основных причинах, которые к этому привели. Главный спасатель Борисовщины напомнил священнослужителям о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности и о том, как правильно действовать в случае возникновения возгорания.

На встрече был продемонстрирован видеофильм “Цена мгновения”, а в завершении Владимир Пикуза рассказал о мобильном приложении “МЧС Беларуси. Помощь рядом” и о жизненной необходимости и важности установки автономного пожарного извещателя в домовладениях граждан.

Священнослужители, в свою очередь, отметили эффективность и простоту установки в жилье пожарного извещателя, а также его сравнительно недорогую стоимость, и пообещали особое внимание прихожан обращать на соблюдение элементарных правил безопасности.

http://minobl.mchs.gov.by/novosti/213840/?_ga=2.75202770.1947808045.1535906095-131204495.1515959606

 
 
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В Борисове на базе государственного учреждения образования «Средняя школа № 20 г. Борисова» состоялась встреча начальника Борисовского горрайотдела по...
 
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