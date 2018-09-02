Начальник Борисовского отдела по ЧС встретился со священнослужителями района

Подобные встречи на Борисовщине проводятся ежегодно с целью налаживания взаимодействия и совместного решения злободневных задач по воспитанию подрастающего поколения, укреплению семьи и нравственному оздоровлению общества.

– Жизненная необходимость заставила нас обратиться к вам, – начал своё выступление Владимир Пикуза. – С давних времён дар Божий – огонь – нёс народу свет, помогал готовить пищу, служил в храме Божьем при проведении религиозных обрядов. Но огонь это не только благо, он знает, что может “заглянуть” в любой дом, где проявляется беспечность, небрежность или безразличие. В результате возникают пожары, принося людям боль и горе.

Начальник отдела рассказал о непростой ситуации с пожарами, сложившейся на территории района, и основных причинах, которые к этому привели. Главный спасатель Борисовщины напомнил священнослужителям о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности и о том, как правильно действовать в случае возникновения возгорания.

На встрече был продемонстрирован видеофильм “Цена мгновения”, а в завершении Владимир Пикуза рассказал о мобильном приложении “МЧС Беларуси. Помощь рядом” и о жизненной необходимости и важности установки автономного пожарного извещателя в домовладениях граждан.

Священнослужители, в свою очередь, отметили эффективность и простоту установки в жилье пожарного извещателя, а также его сравнительно недорогую стоимость, и пообещали особое внимание прихожан обращать на соблюдение элементарных правил безопасности.