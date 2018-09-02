49 травм и удушение. В Бресте 35-летнюю женщину судят за убийство новорожденной дочери

3 сентября суд Брестской области начал рассмотрение уголовного дела по обвинению 35-летней жительницы Пинска в убийстве заведомо малолетнего ребенка с особой жестокостью.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

На скамье подсудимых оказалась жительница Пинска Марина. Ранее не судимая, высшее образование, разведена, воспитывает 16-летнюю дочь. До задержания женщина работала в одной из организаций Пинска. Потерпевшими по этому уголовному делу признаны отец и бабушка убитой малышки.

В самом начале заседания обвиняемая попросила, чтобы дело рассматривалось в закрытом режиме. Пинчанка мотивировала это тем, что «стыдно очень будет».

Ходатайство поддержали потерпевшие, защитник и гособвинитель. Однако суд решил оставить процесс открытым, «закрывать» же рассмотрение лишь изредка, слушая данные о личной жизни обвиняемой или потерпевших.

«Я упала на малыша»

По версии обвинения 35-летняя пинчанка о своей беременности узнала примерно в мае прошлого года.

— Скрывая от окружающих свою беременность и не становясь на учет в медицинские учреждения по поводу беременности, 26 января 2018 года родила живого, доношенного, жизнеспособного ребенка женского пола, у которого отсутствовали пороки и аномалии развития, не совместимые с жизнью, — зачитала прокурор фабулу обвинения.

Как установило следствие, после родов пинчанка нанесла малышке не менее 49 телесных повреждений руками и «неустановленными предметами» по голове, грудной клетке, туловищу, рукам и ногам. Новорожденная девочка получила многочисленные травмы, но еще была жива. Тогда обвиняемая руками закрыла малышке нос, рот и сдавила шею — девочка умерла от механической асфиксии.

— С целью скрыть труп новорожденного ребенка и избежать ответственности за свои действия обвиняемая спрятала труп в сумку, намереваясь вынести его из квартиры, — сообщила гособвинитель.

Около 18.30 обвиняемую из квартиры забрали медики. Ее увезли в больницу с кровотечением. Медики сообщили о произошедшем в милицию, и по месту жительства пациентки выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра квартиры следователи обнаружили в женской сумке завернутый в пакет труп новорожденной девочки.

Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемая могла осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.

В суде пинчанка свою вину признала частично. Она не согласилась с тем, что умышленно лишила жизни свою дочь.

— Вы признаете себя виновной? — поинтересовалась у обвиняемой судья.

— Признаю частично. Малыша я не убивала, — объяснила пинчанка.

— Признаете себя виновной частично? — уточнила судья.

— Да, — подтвердила женщина.

— В какой части не признаете?

— Я упала на малыша… несколько раз… И где-то я его придавила своим телом.

— И все эти телесные повреждения, которые ему нанесли, от того, что вы на него падали?

— У меня было сильное кровотечение. Я его когда поднимала на ручки, то он у меня с рук падал потому, что у меня лилась кровь и слабость очень сильная была.

— То есть вы на него падали и он падал из ваших рук?

— Да, да. Падал с моих рук… Несколько раз в ванной. Потом по квартире, когда я с ним ходила, он тоже вместе со мной падал.

— Вы падали почему?

— Потому, что кровотечение сильное было и слабость.

— В сознании падали или без?

— Вначале подымалась, брала малыша, где-то пару шагов делала и падала, отключалась. Не знаю на какое время, — рассказала пинчанка.

— И в чем не признаете свою вину? — уточнила судья.

— Я не наносила столько телесных повреждений малышу…

— Вам предъявлено обвинение в убийстве, то есть в умышленном, противоправном лишении…

— Умышленно я не убивала малыша. Никогда в жизни не сделала бы своему ребенку больно.

— То есть вы не признаете себя виновной в том, что умышленно наносили какие-либо телесные повреждения ребенку?

— Да.

Допрос свидетелей суд решил провести в закрытом режиме.

Максимальное наказание по статье, которая вменяется женщине, — смертная казнь. Однако исключительная мера не назначается женщинам, как и пожизненное заключение. Поэтому обвиняемой грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

Рассмотрение уголовного дела продолжится в Брестском областном суде. TUT.BY следит за процессом.