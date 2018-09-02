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За взятку осудили директора комбикормового завода в Вилейке

03.09.2018 14:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Директор ОАО «Вилейский комбикормовый завод» осужден на пять лишения свободы за получение почти 5 тысяч долларов взятки. По материалам дела, взамен руководитель обещал расплатиться по долгам предприятия с другой фирмой. Об этом сообщили в суде Мядельского района.

Согласно обвинению, с декабря 2016 по февраль 2017 года фигурант получил в три этапа взятку на сумму не менее 4,7 тысячи долларов. Деньги передал руководитель одного из ООО в Минске, чтобы завод наконец рассчитался за поставленную фирмой продукцию.

В итоге директор вилейского завода осужден на 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. У него конфискуют все имущество и запретят занимать определенные должности в течение еще пяти лет. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Напомним, фигурантами «дела директоров» оказались шесть руководителей предприятий АПК. Их обвиняли в получении откатов за оплату уже поставленных коммерческой организацией кормовых добавок и ветеринарных препаратов.

В апреле суд вынес первый приговор: бывший директор Борисовского комбината хлебопродуктов получил 3 года лишения свободы с конфискацией имущества. Позже сроки огласили замдиректору Минской овощной фабрики (3 года) и гендиректору Слонимского мясокомбината (3,5 года).

Месяцем позже директора Смолевичского райагросервиса осудили на 3 года с отсрочкой исполнения. Виновным его признали в злоупотреблении полномочиями, но в получении взятки — оправдали.

А суд города Жодино вынес и вовсе оправдательный приговор директору предприятия «ЖодиноАгроПлемЭлита», хотя его обвиняли во взятках и незаконных действиях с боеприпасами.

 
Теги: Минск
 
 
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По материалам дела, взамен руководитель обещал расплатиться по долгам предприятия с другой фирмой.
 
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