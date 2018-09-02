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За взятку осудили директора комбикормового завода в Вилейке
03.09.2018 14:28 — Новости Общества | Tut.by
Директор ОАО «Вилейский комбикормовый завод» осужден на пять лишения свободы за получение почти 5 тысяч долларов взятки. По материалам дела, взамен руководитель обещал расплатиться по долгам предприятия с другой фирмой. Об этом
Согласно обвинению, с декабря 2016 по февраль 2017 года фигурант получил в три этапа взятку на сумму не менее 4,7 тысячи долларов. Деньги передал руководитель одного из ООО в Минске, чтобы завод наконец рассчитался за поставленную фирмой продукцию.
В итоге директор вилейского завода осужден на 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. У него конфискуют все имущество и запретят занимать определенные должности в течение еще пяти лет. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.
Напомним, фигурантами «дела директоров» оказались
В апреле суд вынес первый приговор: бывший директор Борисовского комбината хлебопродуктов
Месяцем позже директора Смолевичского райагросервиса осудили на 3 года с отсрочкой исполнения. Виновным его признали в злоупотреблении полномочиями, но в получении взятки —
А суд города Жодино вынес и вовсе
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По материалам дела, взамен руководитель обещал расплатиться по долгам предприятия с другой фирмой.
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