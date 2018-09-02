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Мужчины в Беларуси в 2016 году выпивали 6 порций алкоголя в день, а женщины - 3,4

03.09.2018 14:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Мужчины в Беларуси в 2016 году выпивали в среднем 6 порций алкоголя в день, а женщины — 3,4 порции. Порции приводятся из расчета по 10 гр этилового спирта на одну. Об этом говорится в материале на сайте Института оценки и измерения показателей здоровья (The Institute for Health Metrics and Evaluation) со ссылкой на исследование The Global Burden of Disease, опубликованное в международном медицинском журнале The Lancet.


Фото: Reuters

Согласно исследованию выходит, что в среднем больше всего порций алкоголя в 2016 году выпивали мужчины в Румынии — 8,2 порций в день. В Беларуси этот показатель среди мужчин достигал 6 порций в день, и это седьмое место в мире среди мужчин. Больше, чем у нас, пили мужчины в Боснии и Герцеговине (6,5 порций), Украине (7 порций), Литве (7 порций), Люксембурге (7,3 порции) и Португалии (7,3 порции).

Меньше всего мужчины в среднем пьют в Пакистане — 0.0008 порции в день и Иране — 0.004 порции.

Среди женщин этот показатель такой: больше всего выпивали в Украине (4,2 порции в день), Андорре (3,4 порции), Люксембурге и Беларуси (3,4 порции), Швеции и Дании (3,2 порции), Ирландии (3,1 порция). Меньше всего — в Иране (0.0003 порции в день).

Белоруски по этому показателю занимали четвертое место в мире.

При этом согласно опубликованным данным, Беларусь на седьмом месте среди 195 стран по смертям, связанным с употреблением алкоголя. На 100 тысяч человек в возрасте 15−49 лет приходится 71,2 такие смерти. На первом месте рейтинга Лесото и 145,3 смерти, затем идет Россия и 118,4 смерти. В Украине — 92,2, Литве — 76,1.

В целом, исследование показало, что в 2016 году почти 3 миллиона смертей в мире были связаны с употреблением алкоголя, в том числе 12% смертей среди мужчин в возрасте от 15 до 49 лет.

В исследовании алкоголь не делят на виды. Например, пиво, вино или ликер. Речь идет про 10 гр этилового спирта в одной порции. Расчет такой, что 10 гр спирта содержится в небольшом бокале красного вина (100 мл жидкости) на 13% спирта по объему, банке или бутылке пива (375 мл жидкости) при 3,5% спирта по объему или порции виски или других спиртных напитков (30 мл жидкости) при 40% спирта по объему.

В целом более 2 млрд человек в мире можно было в 2016 году назвать пьющими, среди них 63% мужчины.

Напомним, что Беларусь в последнем отчете Всемирной организации здравоохранения оказалась на 27-м месте по потреблению алкоголя на душу населения. У нас на одного человека выпивают 11,2 литра. Больше всего пьют в Молдове — 15,2 литра. Интересно, что с 2010 по 2016 год, за которые приводится статистика, белорусы из самой пьющей нации в мире оказались в середине рейтинга стран Европы.

 
 
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Мужчины в Беларуси в 2016 году выпивали в среднем 6 порций алкоголя в день, а женщины - 3,4 порции. Порции приводятся из расчета по 10 гр этилового спирта на одну.
 
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