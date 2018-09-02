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За 25 кг рыбы двух сотрудников спасательной станции в Мяделе осудили на два года условно

03.09.2018 14:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Двух сотрудников Мядельской спасательной станции осудили за незаконную добычу рыбы. 25 килограммов «потянули» почти на 20 тысяч рублей ущерба. Подробности сообщает пресс-служба районного суда.

В июне двое мужчин на озере Баторино вблизи города Мядель установили с лодки «запрещенные орудия любительского рыболовства». Согласно ч.4. ст. 281 УК, это орудия, основанные на принципе электромагнитного поля, ультразвука. И добыли 94 особи рыбы (вид не уточняется).

Ущерб государству оценили в 19 894 рубля, то есть особо крупный размер. Фигурантами оказались сотрудники спасательной станции.

Обоих суд признал виновными и приговорил к двум годам лишения свободы, но условно. Мужчины останутся на свободе, если в течении трех лет снова не нарушат закон и будут соблюдать определенные правила.

Фигурантов также обязали выплатить штраф, каждый по 250 базовых величин- (более 6 тысяч рублей.

 
 
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