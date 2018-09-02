ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министры в сентябре проведут выездные приемы граждан

03.09.2018 14:42 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Министры в сентябре проведут выездные приемы граждан

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других государственных организаций, подчиненных правительству, в сентябре проведут приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Министр юстиции Олег Слижевский проведет прием граждан 14 сентября в Несвижском райисполкоме.

На 21 сентября запланирована встреча с гражданами министра иностранных дел Владимира Макея в Борисовском райисполкоме, министра обороны Андрея Равкова - в Брестском райисполкоме, министра транспорта и коммуникаций Анатолия Сивака - в Лепельском райисполкоме.

В Островецком райисполкоме 26 сентября проведет прием граждан министр внутренних дел Игорь Шуневич.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других государственных организаций, подчиненных...
 
Новости дня
Новости общества
 
Мужчины в Беларуси в 2016 году выпивали 6 порций алкоголя в день, а женщины - 3,4
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика