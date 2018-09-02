|
Министры в сентябре проведут выездные приемы граждан
03.09.2018 14:42 — Новости Общества | БелТА
3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других государственных организаций, подчиненных правительству, в сентябре проведут приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Министр юстиции Олег Слижевский проведет прием граждан 14 сентября в Несвижском райисполкоме.
На 21 сентября запланирована встреча с гражданами министра иностранных дел Владимира Макея в Борисовском райисполкоме, министра обороны Андрея Равкова - в Брестском райисполкоме, министра транспорта и коммуникаций Анатолия Сивака - в Лепельском райисполкоме.
В Островецком райисполкоме 26 сентября проведет прием граждан министр внутренних дел Игорь Шуневич.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других государственных организаций, подчиненных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)