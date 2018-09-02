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Белорусы все позже вступают в брак: мужчины - в 27,9 лет, женщины - в 25,8

03.09.2018 16:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Белорусы вступают в брак в более зрелом возрасте, чем саемь лет назад. Такие данные содержатся в сборнике Белстата «Дети и молодежь», опубликованном на днях.


Фото: Reuters

Мужчины в Беларуси в прошлом году вступали в брак в среднем в 27,9 лет. В 2011 году цифра была ниже — 26,6 лет. При этом мужчины-сельчане женятся чуть позже, чем горожане: в 28 лет против 27,9.

Белоруски выходят замуж в среднем в 25,8 лет, в 2011 году — в 24,5 года. Причем здесь ситуация отличается: женщины из села выходят замуж чуть раньше, чем горожанки (в 25,1 против 25,9 лет).

Браков у людей до 31 года с каждым годом регистрируют все меньше. В прошлом году вступили в брак 45 646 женщин в этом возрасте, в 2011 году таких было 67 749. В 2017 году вступили в брак 40 420 мужчин до 31 года, а в 2011 — 61 497.

Дает Белстат и цифры по разводам у людей в возрасте до 30 лет. В 2017 году 7874 мужчины в таком возрасте и моложе развелись, в 2011 году разведенных в этом возрасте было 11 054. В прошлом году развелись 10 912 женщин до тридцати лет, а в 2011 году их было 15 108.

Становится меньше детей, которые остались без одного из родителей из-за развода во всех возрастах. В 2017 году таких детей было 24 435, а в 2011 году — 27 404.

 
 
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В прошлом году белорусы вступали в брак в более зрелом возрасте, чем в 2011 году. Такие данные содержатся в сборнике Белстата "Дети и молодежь", опубликованном на днях.
 
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