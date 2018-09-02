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Таможенные классы появились в школах Витебской и Гомельской областей

03.09.2018 — Новости Общества | Петрыкаускiя навiны  
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3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С нового учебного года в средних школах Брестской, Гродненской, Витебской и Гомельской областей начали работу шесть новых специализированных таможенных классов. Сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Всего в школах страны открыто десять таможенных классов. «Если в Брестской и Гродненской областях опыт создания подобных классов уже был, то в Витебской и Гомельской областях они открыты впервые. Таможенные классы создаются с целью укрепления связей учащихся с белорусской таможней, профессиональной ориентации выпускников школы для последующего поступления в высшие учебные заведения страны на специальность „таможенное дело“, повышения уровня интеллектуального, нравственного и физического воспитания ребят», — отметили в пресс-службе комитета.

Для учеников специализированных классов запланированы экскурсии в пункты пропуска, участие в торжественных церемониях принесения присяги должностными лицами таможенных органов, а также встречи с ветеранами и молодыми сотрудниками.

 
Теги: Минск
 
 
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3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С нового учебного года в средних школах Брестской, Гродненской, Витебской и Гомельской областей начали работу шесть новых...
 
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