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В Витебске прохожий нашел останки, которые принял за человеческие. Милиция уверяет: безосновательно

03.09.2018 16:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Микрорайон Тирасполь в Витебске встревожили слухи о том, что возле детсада якобы нашли кости человека. Выяснилось, что это останки животного.


2 сентября во дворе домов №№ 160 и 162 на улице Ленинградской мужчина обнаружил части конечностей без кожного покрова и некоторых суставов, сообщил «ННВ» официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

Найденные останки напоминали человеческие кисти рук и стопу, поэтому витеблянин остановил проезжавший автомобиль скорой помощи и спросил у медиков: могут ли они определить, кому принадлежат кости.

Фельдшер не смог ответить на вопрос, и мужчина вызвал милицию. Правоохранители собрали обнаруженные останки и отправили на экспертизу. Экспертам предстоит установить, какому именно животному они принадлежат. Однако в том, что это не части человеческого тела, в милиции абсолютно уверены.

— Это останки какого-то животного. Какого точно — установят специалисты. Но это не человеческие останки, поэтому слухи о «расчлененке» и о пропавшем трупе абсолютно не имеют под собой оснований, — заявил Виталий Сапроненко.

По неофициальной информации, в одном из домов недалеко от места обнаружения останков живет женщина-таксидермист. Предположительно, она могла выбросить кости зверя, оставшиеся после изготовления чучела, в мусорный бак, откуда их вытащили птицы или собаки.

 
Теги: Витебск
 
 
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Микрорайон Тирасполь в Витебске встревожили слухи о том, что возле детсада якобы нашли кости человека.
 
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