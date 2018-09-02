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Житель Витебска хранил дома, на даче и в гаражах целый арсенал - от автомата до арбалета

03.09.2018 17:24 — Новости Общества | Tut.by  
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У 32-летнего жителя Витебска изъяли арсенал оружия и боеприпасов, сообщает МВД.


Милиционеры провели обыски не только в доме, где живет мужчина, но также на его даче и в четырех гаражах. В итоге изъяли целый арсенал: автомат Калашникова с двумя магазинами, охотничье ружье «Байкал», пистолет Макарова с магазином, револьвер неустановленного образца, пистолет Макарова с надписью «сигнальный», более 300 патронов, две упаковки патронов травматического действия, арбалет, пневматическое оружие, дымовые шашки.


Житель Витебска не имел разрешения на хранение оружия. Мужчина имеет несколько дорогих иномарок и элитную недвижимость. Стоимость машин и жилья существенно превышает его официальные доходы, полагают в милиции.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Мужчина под стражей.

Оружие и боеприпасы направили на экспертизу. Милиция устанавливает, как к мужчине попал арсенал, а также его возможных соучастников в незаконном обороте оружия. Выясняется, использовалось ли оно в преступной деятельности, в том числе за пределами Беларуси.

 
Теги: Витебск
 
 
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