Житель Витебска хранил дома, на даче и в гаражах целый арсенал - от автомата до арбалета

У 32-летнего жителя Витебска изъяли арсенал оружия и боеприпасов, сообщает МВД.





Милиционеры провели обыски не только в доме, где живет мужчина, но также на его даче и в четырех гаражах. В итоге изъяли целый арсенал: автомат Калашникова с двумя магазинами, охотничье ружье «Байкал», пистолет Макарова с магазином, револьвер неустановленного образца, пистолет Макарова с надписью «сигнальный», более 300 патронов, две упаковки патронов травматического действия, арбалет, пневматическое оружие, дымовые шашки.





Житель Витебска не имел разрешения на хранение оружия. Мужчина имеет несколько дорогих иномарок и элитную недвижимость. Стоимость машин и жилья существенно превышает его официальные доходы, полагают в милиции.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Мужчина под стражей.

Оружие и боеприпасы направили на экспертизу. Милиция устанавливает, как к мужчине попал арсенал, а также его возможных соучастников в незаконном обороте оружия. Выясняется, использовалось ли оно в преступной деятельности, в том числе за пределами Беларуси.