ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

03.09.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
Размер текста:
A
A
A

28-29 августа в г. Могилеве прошел Форум «Город, дружественный детям и подросткам: от инициативы к платформе для локализации целей устойчивого развития». Организаторами форума выступили Министерство образования Республики Беларусь, Представительство Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь и Могилевский исполнительный комитет. 

Участие приняли более 160 человек, в том числе представители Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Национальной комиссии по правам ребенка, специалисты министерств образования, труда и социальной защиты, здравоохранения, внутренних дел, представители исполнительных и распорядительных органов, а также представители молодежных парламентов из 25 городов республики, присоединившихся к международной инициативе «Город, дружественный детям и подросткам»: Пружаны, Пинск, Добруш, Борисов, Гродно, Гомель, Брест, Новополоцк, Лида, Шклов, Минск, Полоцк, Мозырь, Костюковичи, Горки, Новогрудок, Жодино, Солигорск, Молодечно, Слуцк, Могилев, Барановичи, Орша и Волковыск.

В мероприятии приняли участие представители молодежного парламента г. Костюковичи, учащиеся 10 класса районной гимназии,  Анастасия Леоненко, Алина Чукова, учащийся 11 класса средней школы №1 Иван Благушко и педагог-организатор Мотина Н.В.

Участников форума приветствовали начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Томильчик Э. В., член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Национального собрания Республики Беларусь Сиренко В. И., представитель Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь Доктор Рашед Мустафа Сарвар, а также начальник Главного управления по образованию Могилевского областного комитета Рыжков В. В., которые пожелали всем творческой и плодотворной работы, конструктивных диалогов, интересных дискуссий и новых полезных инициатив.

Обобщение опыта эффективного местного управления в интересах детей и подростков, обсуждение перспектив развития платформы «Город, дружественный детям и подросткам» для совершенствования механизмов вовлечения подростков в процессы принятия решений и локализацию Целей устойчивого развития на местном уровне парламентарии смогли обсудить во время трех секционных заседаниях: Мониторинг соблюдения прав детей и подростков в контексте Целей устойчивого развития, оценка эффективности молодежных инициатив, Деятельность подросткового парламента в решении социально значимых задач в контексте Целей устойчивого развития, Эффективное местное управление в реализации платформы «Город, дружественный детям и подросткам» для локализации Целей устойчивого развития: бюджет в интересах детей и молодежи. Для координаторов молодежных парламентов была организована секция «Роль руководителя подросткового парламента и ключевые принципы работы парламентариев».

В завершении все участники Форума единодушно отметили результативность реализации инициативы «Город, дружественный детям и подросткам», перспективность реализации платформы «Город, дружественный детям и подросткам» для локализации Целей устойчивого развития, а также утвердили резолюцию Форума.

Алина Чукова, учащаяся 10 класса районной гимназии:

– От посещенного Форума остались только самые яркие впечатления. Это новые знакомства с творческими, общительными, инициативными ребятами со всей страны. Это поток идей, предложений, которые затрагивают интересы детей и подростков из различных городов Беларуси, и это, на мой взгляд,  своеобразный толчок для всех нас – молодёжи, и в частности  молодёжи города Костюковичи,  к дальнейшей активной деятельности на благо нашей малой родины.

Анастасия Леоненко, учащаяся 10 класса районной гимназии:

– Организация и проведение Форума мне очень понравилась. На Форуме мы более глубоко узнали о Целях устойчивого развития, как они реализуются на местном уровне, как мы, молодое поколение, участвуя в их реализации, можем влиять на будущее нашей страны. Во время Форума у каждого из нас была возможность познакомиться с молодёжными парламентами из других городов, которые присоединились к инициативе «Город, дружественный детям и подросткам», а также поделиться опытом деятельности.    

Иван Благушко, учащийся 11 класса ГУО «Средняя школа №1 г. Костюковичи»:

– Меня Форум очень впечатлил. Я не ожидал такого размаха. Все было организованно и спланированно на высшем уровне.   Мне понравились выступления представителей власти, успешных предпринимателей,  которые добились в своей жизни определённых высот.  Это создатели известных белорусских сайтов, дизайнеры, координаторы, консультанты, профессора. Но огромное значение Форума, на мой взгляд, это возможность плодотворного сотрудничества творческой и инициативной молодёжи с представителями власти, возможность совместного участия в вопросах по достижению Целей устойчивого развития на местном уровне.

Наталья Мотина, педагог-организатор районной гимназии:

– В ходе Форума были рассмотрены очень важные вопросы, касающиеся положения детей и подростков в городах, а также признания значимости детских и молодёжных парламентов властями по вопросам достижения Целей устойчивого развития и реализации платформы «Город, дружественный детям и подросткам». В целом Форум дал возможность представителям молодёжи из 25 городов Беларуси, участвующих в инициативе «Город, дружественный детям и подросткам» укрепить связи между этими городами и подростковыми и молодёжными парламентами всей страны. Я уверена, что каждый участник и участница получили незабываемый и позитивный опыт от Форума, а также наметили планы на свою дальнейшую продуктивную деятельность в своём городе.   

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28-29 августа в г. Могилеве прошел Форум «Город, дружественный детям и подросткам: от инициативы к платформе для локализации целей устойчивого
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусы все позже вступают в брак: мужчины - в 27,9 лет, женщины - в 25,8
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика