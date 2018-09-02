28-29 августа в г. Могилеве прошел Форум «Город, дружественный детям и подросткам: от инициативы к платформе для локализации целей устойчивого развития». Организаторами форума выступили Министерство образования Республики Беларусь, Представительство Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь и Могилевский исполнительный комитет.

Участие приняли более 160 человек, в том числе представители Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Национальной комиссии по правам ребенка, специалисты министерств образования, труда и социальной защиты, здравоохранения, внутренних дел, представители исполнительных и распорядительных органов, а также представители молодежных парламентов из 25 городов республики, присоединившихся к международной инициативе «Город, дружественный детям и подросткам»: Пружаны, Пинск, Добруш, Борисов, Гродно, Гомель, Брест, Новополоцк, Лида, Шклов, Минск, Полоцк, Мозырь, Костюковичи, Горки, Новогрудок, Жодино, Солигорск, Молодечно, Слуцк, Могилев, Барановичи, Орша и Волковыск.

В мероприятии приняли участие представители молодежного парламента г. Костюковичи, учащиеся 10 класса районной гимназии, Анастасия Леоненко, Алина Чукова, учащийся 11 класса средней школы №1 Иван Благушко и педагог-организатор Мотина Н.В.



Участников форума приветствовали начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Томильчик Э. В., член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Национального собрания Республики Беларусь Сиренко В. И., представитель Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь Доктор Рашед Мустафа Сарвар, а также начальник Главного управления по образованию Могилевского областного комитета Рыжков В. В., которые пожелали всем творческой и плодотворной работы, конструктивных диалогов, интересных дискуссий и новых полезных инициатив.

Обобщение опыта эффективного местного управления в интересах детей и подростков, обсуждение перспектив развития платформы «Город, дружественный детям и подросткам» для совершенствования механизмов вовлечения подростков в процессы принятия решений и локализацию Целей устойчивого развития на местном уровне парламентарии смогли обсудить во время трех секционных заседаниях: Мониторинг соблюдения прав детей и подростков в контексте Целей устойчивого развития, оценка эффективности молодежных инициатив, Деятельность подросткового парламента в решении социально значимых задач в контексте Целей устойчивого развития, Эффективное местное управление в реализации платформы «Город, дружественный детям и подросткам» для локализации Целей устойчивого развития: бюджет в интересах детей и молодежи. Для координаторов молодежных парламентов была организована секция «Роль руководителя подросткового парламента и ключевые принципы работы парламентариев».

В завершении все участники Форума единодушно отметили результативность реализации инициативы «Город, дружественный детям и подросткам», перспективность реализации платформы «Город, дружественный детям и подросткам» для локализации Целей устойчивого развития, а также утвердили резолюцию Форума.

Алина Чукова, учащаяся 10 класса районной гимназии:

– От посещенного Форума остались только самые яркие впечатления. Это новые знакомства с творческими, общительными, инициативными ребятами со всей страны. Это поток идей, предложений, которые затрагивают интересы детей и подростков из различных городов Беларуси, и это, на мой взгляд, своеобразный толчок для всех нас – молодёжи, и в частности молодёжи города Костюковичи, к дальнейшей активной деятельности на благо нашей малой родины.

Анастасия Леоненко, учащаяся 10 класса районной гимназии:

– Организация и проведение Форума мне очень понравилась. На Форуме мы более глубоко узнали о Целях устойчивого развития, как они реализуются на местном уровне, как мы, молодое поколение, участвуя в их реализации, можем влиять на будущее нашей страны. Во время Форума у каждого из нас была возможность познакомиться с молодёжными парламентами из других городов, которые присоединились к инициативе «Город, дружественный детям и подросткам», а также поделиться опытом деятельности.

Иван Благушко, учащийся 11 класса ГУО «Средняя школа №1 г. Костюковичи»:

– Меня Форум очень впечатлил. Я не ожидал такого размаха. Все было организованно и спланированно на высшем уровне. Мне понравились выступления представителей власти, успешных предпринимателей, которые добились в своей жизни определённых высот. Это создатели известных белорусских сайтов, дизайнеры, координаторы, консультанты, профессора. Но огромное значение Форума, на мой взгляд, это возможность плодотворного сотрудничества творческой и инициативной молодёжи с представителями власти, возможность совместного участия в вопросах по достижению Целей устойчивого развития на местном уровне.

Наталья Мотина, педагог-организатор районной гимназии:

– В ходе Форума были рассмотрены очень важные вопросы, касающиеся положения детей и подростков в городах, а также признания значимости детских и молодёжных парламентов властями по вопросам достижения Целей устойчивого развития и реализации платформы «Город, дружественный детям и подросткам». В целом Форум дал возможность представителям молодёжи из 25 городов Беларуси, участвующих в инициативе «Город, дружественный детям и подросткам» укрепить связи между этими городами и подростковыми и молодёжными парламентами всей страны. Я уверена, что каждый участник и участница получили незабываемый и позитивный опыт от Форума, а также наметили планы на свою дальнейшую продуктивную деятельность в своём городе.