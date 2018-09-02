ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В центральной библиотеке откроется выставка молодой художницы

03.09.2018 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

 

«Сохрани свой свет» – выставка, посвященная тому, что есть в каждом из нас. Но это не тот свет, который измеряется киловаттами, это невидимые нити, связывающие людей с природой, друг с другом. 
В экспозиции будет представлено более 30 творческих работ молодого автора.

Ксения Гунина-Авербург родилась в 1986 году в Борисове. В 2003 стала выпускницей Борисовской детской художественной школы искусств. В 2010 году окончила биологический факультет Белорусского государственного университета. В 2013 году окончила факультет графического дизайна Белорусской государственной академии искусств. В 2018 году занималась у известного художника-иллюстратора Евгения Антоненкова, а также прошла интенсивный курс по иллюстрации в Британской высшей школе дизайна у Виктора Меламеда. Работает дизайнером, иллюстратором. Преподает дизайн в компьютерной академии «Шаг». В свободное время занимается живописью и творческими экспериментами. Вдохновение черпает в природе, прогулках по лесу, путешествиях, в общении с животными, в творчестве людей. 

Выставка продлится по 27 сентября.

http://borlib.by/ru/component/k2/biblioteca/1874

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 сентября в 17.00 в фойе 2–го этажа Борисовской центральной районной библиотеки им. И.Х. Колодеева в рамках проекта по эстетическому просвещению детей и молодёжи...
 
Новости дня
Новости общества
 
В добрый путь!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика