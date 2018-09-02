В центральной библиотеке откроется выставка молодой художницы

«Сохрани свой свет» – выставка, посвященная тому, что есть в каждом из нас. Но это не тот свет, который измеряется киловаттами, это невидимые нити, связывающие людей с природой, друг с другом.

В экспозиции будет представлено более 30 творческих работ молодого автора.

Ксения Гунина-Авербург родилась в 1986 году в Борисове. В 2003 стала выпускницей Борисовской детской художественной школы искусств. В 2010 году окончила биологический факультет Белорусского государственного университета. В 2013 году окончила факультет графического дизайна Белорусской государственной академии искусств. В 2018 году занималась у известного художника-иллюстратора Евгения Антоненкова, а также прошла интенсивный курс по иллюстрации в Британской высшей школе дизайна у Виктора Меламеда. Работает дизайнером, иллюстратором. Преподает дизайн в компьютерной академии «Шаг». В свободное время занимается живописью и творческими экспериментами. Вдохновение черпает в природе, прогулках по лесу, путешествиях, в общении с животными, в творчестве людей.

Выставка продлится по 27 сентября.