Работники предприятия на добровольные пожертвования приобрели для каждого ребенка спортивные брюки и сладости, а для приюта — электрочайники, машинку для стрижки волос , хозяйственные принадлежности, моющие средства.

Виталий Васильевич Дереш поздравил ребят с началом нового учебного года, пожелал всем высоких достижений в учебе, крепкого здоровья и хорошего настроения, поблагодарил педагогический коллектив и присутствующих гостей за теплоту души, поддержку и внимание к детям, а также встретился и пообщался с воспитанником приюта, своим маленьким другом Данилой, которого он опекает как депутат районного Совета депутатов.

По доброй традиции работники столовой ОАО «БЗМП» испекли для ребят два ароматных пирога с фруктами.

В добрый путь, ребята! С началом нового учебного года!