В А К А Н С И И на 1 сентября 2018 года

ОАО «Краснослободское»
(Гумар Татьяна Ивановна 9-37-39)
|№ п\п
|вакансия
|количество свободных мест
|размер заработной платы, рублей
|1
|Животновод
|1
|385
|2
|Ветврач
|1
|350
|3
|Юрист
|1
|350
|4
|Главный ветврач
|1
|580
|5
|Оператор машинного доения
|3
|415
|6
|Оператор по искусственному осеменению животных
|2
|330
|7
|Тракторист
|5
|500
|8
|Главный бухгалтер
|1
|580
|9
|Инженер-энергетик
|1
|400
Жилье – дом усадебного типа
ОАО «Поречье-Оресса»
(Клюев Владислав Алексеевич 9-11-38)
|№ п\п
|вакансия
|количество свободных мест
|размер заработной платы, рублей
|1
|Тракторист-машинист
|4
|410
|2
|Оператор машинного доения
|2
|370
|3
|Зоотехник
|1
|310
|4
|Главный ветврач
|1
|450
|5
|Агроном
|1
|310
|6
|Ветврач
|1
|310
|7
|Начальник цеха растениеводства
|2
|350
|8
|Инспектор по кадрам
|1
|310
|9
|Главный бухгалтер
|1
|450
ОАО «Ломовичи»
(Силивончик Елена Николаевна 9-42-92)
|№ п\п
|вакансия
|количество свободных мест
|размер заработной платы, рублей
|1
|Оператор машинного доения
|4
|450
|2
|Животновод
|4
|450
|3
|Тракторист — машинист
|3
|450
|4
|Ветврач
|2
|350
Жилье – дом усадебного типа
ОАО «Дербин»
(Якуш Жанна Викторовна 3-55-49)
|№ п\п
|вакансия
|количество свободных мест
|размер заработной платы, рублей
|1
|Тракторист — машинист
|2
|1000
|2
|Оператор машинного доения
|2
|600
|3
|Ветврач
|2
|500
|4
|Зоотехник
|1
|500
Жилье – комната в доме усадебного типа
ОАО «Октябрьский – Агро»
(Волкова Кристина Александровна 5-36-83)
|№ п\п
|вакансия
|количество свободных мест
|размер заработной платы, рублей
|1
|Зоотехник
|1
|400
|2
|Животновод МТФ «Дуброва»
|4
|350
|3
|Животновод МТФ «Подсобное»
|3
|350
|4
|Оператор машинного доения МТФ «Дуброва»
|3
|350
|5
|Оператор машинного доения МТФ «Подсобное»
|2
|350
ОАО «Моисеевка»
(Самусенко Марина Павловна 9-32-37)
|№ п\п
|вакансия
|количество свободных мест
|размер заработной платы, рублей
|1
|Ветврач
|2
|370
|2
|Зоотехник — селекционер
|1
|370
|3
|Оператор по искусственному осеменению
животных
|2
|350
|4
|Водитель
|1
|350
|5
|Тракторист-машинист
|2
|400
|6
|Оператор машинного доения
|3
|400
|7
|Главный экономист
|1
|500
|8
|Инженер — энергетик
|1
|500
|9
|Главный зоотехник
|1
|500
|10
|Бухгалтер
|1
|400
ОАО «Бумажкова-агро»
(Наумкина Любовь Александровна 9-16-68)
|№ п\п
|вакансия
|количество свободных мест
|размер заработной платы, рублей
|1
|Оператор машинного доения
|2
|500
|2
|Животновод
|2
|400
|3
|Тракторист — машинист
|1
|600
|4
|Токарь
|1
|320
|5
|Электрогазосварщик
|1
|320
|6
|Главный ветврач
|1
|550
|7
|Главный агроном
|1
|550
|8
|Ветврач
|1
|350
Жилье — комната в доме усадебного типа
ОАО «Некрашинский»
(Драпеза Наталья Анатольевна 3-21-47)
|№ п\п
|вакансия
|количество свободных мест
|размер заработной платы, рублей
|1
|Главный зоотехник
|1
|500
|2
|Ветврач
|2
|305
|3
|Животновод
|3
|500
|4
|Оператор машинного доения
|2
|480
|5
|Оператор по искусственному осеменению животных
|1
|600
|6
|Тракторист машинист с/х производства
|1
|450
Жилье — комната в доме усадебного типа
Учреждение «Октябрьская районная ветеринарная станция»
(Жулего Виктория Петровна 5-35-98)
|№ п\п
|вакансия
|количество свободных мест
|размер заработной платы, рублей
|1
|Ветеринарный врач
|9
|380
|2
|Лаборант
|2
|310
|3
|Слесарь-электрик
|0,25
|77
Октябрьское райпо
(Смоляр Анна Сергеевна 5-33-75)
|№ п\п
|вакансия
|количество свободных мест
|размер заработной платы, рублей
|1
|Продавец (город, село)
|1/1
|305
|2
|Председатель ревизионной комиссии
|1
|500
|3
|Водитель
|1
|305
|4
|Буфетчик
|1
|305
|5
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|1
|305
|6
|Нарядчик
|1
|305
Отдел образования, спорта и туризма Октябрьского райисполкома
(Папруга Валентина Владимировна 5-40-39)
|№ п\п
|вакансия
|количество свободных мест
|размер заработной платы, рублей
|1
|Инженер-технолог
|1
|310
|2
|Председатель ФСК
|1
|320
ГУО «Поречский детский сад — средняя школа»
(Гончаревич Татьяна Васильевна 9-11-47)
|№ п\п
|вакансия
|количество свободных мест
|размер заработной платы, рублей
|1
|Музыкальный руководитель
|0,25
|76,25
ГУО «Рассветовская средняя школа»
(Галчинская Оксана Геннадьевна 3-46-80)
|№ п\п
|вакансия
|количество свободных мест
|размер заработной платы, рублей
|1
|Программист
|0,5
|152,50
|2
|Секретарь
|0,5
|152,50
УЗ «Октябрьская ЦРБ»
(Савина Светлана Анатольевна 5-12-69)
|№ п\п
|вакансия
|количество свободных мест
|размер заработной платы, рублей
|1
|Медицинская сестра по массажу
|1
|390
|2
|Медсестра по физиотерапии
|1
|390
|3
|Врач — педиатр
|1
|520
|4
|Врач — хирург
|1
|580
|5
|Врач — оториноларинголог
|1
|570
|6
|Врач — эндокринолог
|1
|520
|7
|Врач акушер-гинеколог
|1
|550
|8
|Психолог
|0,5
|170
|9
|Повар
|1
|305
|10
|Заведующий складом
|1
|305
ГУ «Октябрьский РЦГ и Э»
( Черкасова Екатерина Валентиновна 5-16-88)
|№ п\п
|вакансия
|количество свободных мест
|размер заработной платы, рублей
|1
|Фельдшер-лаборант микробиологической лаборатории
|2
|305
|2
|Врач-бактериолог
|1
|400
ГУК «Центр культурно — досуговой деятельности Октябрьского района»
(Шейко Светлана Николаевна 5-33-00)
|№ п\п
|вакансия
|количество свободных мест
|размер заработной платы, рублей
|1
|Художественный руководитель Краснослободского СДНТ
|1
|305
|2
|Директор Буденского ККСУ
|1
|305
ГУК «Культурно-развлекательный комплекс «Бубновка»»
|№ п\п
|вакансия
|количество свободных мест
|размер заработной платы, рублей
|1
|Культорганизатор
|0,5
|154,7
ГУК «Октябрьский центр досуга»
(Мирончик Дина Константиновна 3-08-74)
|№ п\п
|вакансия
|количество свободных мест
|размер заработной платы, рублей
|1
|Руководитель народного хора ветеранов труда
«Спадчына»
|0,5
|152,50
|2
|Хормейстер
народного вокального ансамбля «Ивушка»
|0,5
|152,50
|3
|Хормейстер Центра досуга
|1
|305
|4
|Хормейстер народного вокально-хореографического ансамбля «Рудабельская пацеха»
|1
|305
Филиал «Автобусный парк №5 ОАО «Гомельоблавтотранс»
(Бризгалова Надежда Ильинична 8-02342 9-10-09)
|№ п\п
|вакансия
|количество свободных мест
|размер заработной платы, рублей
|1
|Водитель автомобиля (водительское удостоверение, категории D,Е)
|1
|380
ООО «РегатаГрупп»
(Гавриленко Елена Васильевна 8-029 -894 -91 -07)
|№ п\п
|вакансия
|количество свободных мест
|размер заработной платы, рублей
|1
|Подсобный рабочий
|4
|305
|2
|Заточник
|1
|305
ООО «Евроторг»
(Галина Петровна 8 -044 -797- 72 -78)
|№ п\п
|вакансия
|количество свободных мест
|размер заработной платы, рублей
|1
|Контролер — кассир
|4
|450
ОАО «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока»
(Костюкевич Екатерина Артуровна 5-42-61)
|№ п\п
|вакансия
|количество свободных мест
|размер заработной платы, рублей
|1
|Ведущий энергетик
|1
|700
|2
|Юрисконсульт
|1
|650
|3
|Инженер по охране труда
|1
|600
|4
|Приемщик сырья
|1
|400
|5
|Аппаратчик кисломолочных и детских молочных продуктов
|1
|330
|6
|Лаборант химического анализа
|1
|400
ОАО «Октябрьский КБО»
(Шевко Варвара Леонидовна 5-35-42 )
|№ п\п
|вакансия
|количество свободных мест
|размер заработной платы, рублей
|1
|Станочник
|1
|400
ОАО «Октябрьрайагросервис»
(Сивак Любовь Михайловна 5-41 -73 )
|№ п\п
|вакансия
|количество свободных мест
|размер заработной платы, рублей
|1
|Электрогазосварщик
|1
|305
|2
|Водитель автомобиля
|2
|350
ГСХУ «Октябрьская сортоиспытательная станция»
(Скачок Тамара Михайловна 3-51-79 )
|№ п\п
|вакансия
|количество свободных мест
|размер заработной платы, рублей
|1
|Заведующий сортоучастком
|1
|420
|2
|Тракторист-машинист
|1
|390
У «Октябрьский зоопарк»
(Беликов Александр Васильевич 5-22-12)
|№ п\п
|вакансия
|количество свободных мест
|размер заработной платы, рублей
|1
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений
|1
|305
КУП «Гомельоблтопливо»
(Склярова Жанна Адамовна 3-52-03)
|№ п\п
|вакансия
|количество свободных мест
|размер заработной платы, рублей
|1
|Станочник
|1
|305
Жлобинский РУПС Октябрьского УПС Гомельского филиала РУП «Белпочта»
(Базылева Ирина Геннадьевна 8-02334 3-01-29)
|№ п\п
|вакансия
|количество свободных мест
|размер заработной платы, рублей
|1
|Начальник отдела почтовой связи Красная Слобода
|0,88
|339,72
Представительство Белгосстраха по Светлогорскому району
(Пинчук Александр Васильевич 8-023-42-4-93-38)
|№ п\п
|вакансия
|количество свободных мест
|размер заработной платы, рублей
|1
|Страховой агент, отдел по оказанию страховых услуг по Октябрьскому району
|1
|305
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ОАО «Краснослободское» (Гумар Татьяна Ивановна 9-37-39) № п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей 1 Животновод 1 385 2 Ветврач 1 350 3...