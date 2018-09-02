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В А К А Н С И И на 1 сентября 2018 года

03.09.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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ОАО «Краснослободское»

(Гумар Татьяна Ивановна 9-37-39)

№ п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей
1 Животновод 1 385
2 Ветврач 1 350
3 Юрист 1 350
4 Главный ветврач 1 580
5 Оператор машинного доения 3 415
6 Оператор по искусственному осеменению животных 2 330
7 Тракторист 5 500
8 Главный бухгалтер 1 580
9 Инженер-энергетик 1 400

Жилье – дом усадебного типа

ОАО «Поречье-Оресса»

(Клюев Владислав Алексеевич 9-11-38)

№ п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей
1 Тракторист-машинист 4 410
2 Оператор машинного доения 2 370
3 Зоотехник 1 310
4 Главный ветврач 1 450
5 Агроном 1 310
6 Ветврач 1 310
7 Начальник цеха растениеводства 2 350
8 Инспектор  по кадрам 1 310
9 Главный бухгалтер 1 450

ОАО «Ломовичи»

(Силивончик Елена Николаевна 9-42-92)

№ п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей
1 Оператор машинного доения 4 450
2 Животновод 4 450
3 Тракторист — машинист 3 450
4 Ветврач 2 350

Жилье – дом усадебного типа

ОАО «Дербин»

(Якуш Жанна Викторовна 3-55-49)

№ п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей
1 Тракторист — машинист 2 1000
2 Оператор машинного доения 2 600
3 Ветврач 2 500
4 Зоотехник 1 500

Жилье – комната в доме усадебного типа

ОАО «Октябрьский – Агро»

(Волкова Кристина Александровна 5-36-83)

№ п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей
1 Зоотехник 1 400
2 Животновод  МТФ «Дуброва» 4 350
3 Животновод  МТФ «Подсобное» 3 350
4 Оператор машинного доения МТФ «Дуброва» 3 350
5 Оператор машинного доения МТФ «Подсобное» 2 350

ОАО «Моисеевка»

(Самусенко Марина Павловна 9-32-37)

№ п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей
1 Ветврач 2 370
2 Зоотехник — селекционер 1 370
3 Оператор по искусственному осеменению

животных

 2 350
4 Водитель 1 350
5 Тракторист-машинист 2 400
6 Оператор машинного доения 3 400
7 Главный экономист 1 500
8 Инженер — энергетик 1 500
9 Главный зоотехник 1 500
10 Бухгалтер 1 400

ОАО «Бумажкова-агро»

(Наумкина Любовь Александровна 9-16-68)

№ п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей
1 Оператор машинного доения 2 500
2 Животновод 2 400
3 Тракторист — машинист 1 600
4 Токарь 1 320
5 Электрогазосварщик 1 320
6 Главный ветврач 1 550
7 Главный агроном 1 550
8 Ветврач 1 350

Жилье — комната в доме усадебного типа

ОАО «Некрашинский»

(Драпеза Наталья Анатольевна 3-21-47)

№ п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей
1 Главный зоотехник 1 500
2 Ветврач 2 305
3 Животновод 3 500
4 Оператор машинного доения 2 480
5 Оператор по искусственному осеменению животных 1 600
6 Тракторист машинист с/х производства 1 450

Жилье — комната в доме усадебного типа

Учреждение «Октябрьская районная ветеринарная станция»

(Жулего Виктория Петровна 5-35-98)

№ п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей
1 Ветеринарный врач 9 380
2 Лаборант 2 310
3 Слесарь-электрик 0,25 77

Октябрьское райпо

(Смоляр Анна Сергеевна 5-33-75)

№ п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей
1 Продавец (город, село) 1/1 305
2 Председатель ревизионной комиссии 1 500
3 Водитель 1 305
4 Буфетчик 1 305
5 Электромонтер  по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1 305
6 Нарядчик 1 305

Отдел образования, спорта и туризма Октябрьского райисполкома

(Папруга Валентина Владимировна 5-40-39)

№ п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей
1 Инженер-технолог 1 310
2 Председатель ФСК 1 320

ГУО «Поречский детский сад — средняя школа»

(Гончаревич Татьяна  Васильевна 9-11-47)

№ п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей
1 Музыкальный руководитель 0,25 76,25

ГУО «Рассветовская средняя школа»

(Галчинская Оксана Геннадьевна 3-46-80)

№ п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей
1 Программист 0,5 152,50
2 Секретарь 0,5 152,50

 

УЗ «Октябрьская ЦРБ»

(Савина Светлана Анатольевна 5-12-69)

№ п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей
1 Медицинская сестра по массажу 1 390
2 Медсестра по физиотерапии 1 390
3 Врач — педиатр 1 520
4 Врач — хирург 1 580
5 Врач — оториноларинголог 1 570
6 Врач — эндокринолог 1 520
7 Врач акушер-гинеколог 1 550
8 Психолог 0,5 170
9 Повар 1 305
10 Заведующий складом 1 305

ГУ «Октябрьский РЦГ и Э»

( Черкасова Екатерина Валентиновна 5-16-88)

№ п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей
1 Фельдшер-лаборант микробиологической лаборатории 2 305
2 Врач-бактериолог 1 400

ГУК «Центр культурно — досуговой деятельности Октябрьского района»

(Шейко Светлана Николаевна 5-33-00)

№ п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей
1 Художественный руководитель Краснослободского СДНТ 1 305
2 Директор  Буденского ККСУ 1 305

ГУК «Культурно-развлекательный комплекс «Бубновка»»

№ п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей
1 Культорганизатор 0,5 154,7

ГУК «Октябрьский центр досуга»

(Мирончик Дина Константиновна 3-08-74)

№ п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей
1 Руководитель народного хора ветеранов труда

«Спадчына»

 0,5 152,50
2 Хормейстер

народного вокального ансамбля «Ивушка»

 0,5 152,50
3 Хормейстер Центра досуга 1 305
4 Хормейстер народного вокально-хореографического ансамбля «Рудабельская  пацеха» 1 305

Филиал «Автобусный парк №5 ОАО «Гомельоблавтотранс»

(Бризгалова Надежда Ильинична 8-02342 9-10-09)

№ п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей
1 Водитель автомобиля (водительское удостоверение, категории D,Е) 1 380

ООО «РегатаГрупп»

(Гавриленко Елена Васильевна 8-029 -894 -91 -07)

№ п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей
1 Подсобный рабочий 4 305
2 Заточник 1 305

ООО «Евроторг»

(Галина Петровна 8 -044 -797- 72 -78)

№ п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей
1 Контролер — кассир 4 450

ОАО «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока»

(Костюкевич Екатерина Артуровна 5-42-61)

№ п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей
1 Ведущий энергетик 1 700
2 Юрисконсульт 1 650
3 Инженер по охране труда 1 600
4 Приемщик сырья 1 400
5 Аппаратчик кисломолочных и детских молочных продуктов 1 330
6 Лаборант химического анализа 1 400

ОАО «Октябрьский КБО»

(Шевко Варвара Леонидовна 5-35-42 )

№ п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей
1 Станочник 1 400

ОАО «Октябрьрайагросервис»

(Сивак Любовь Михайловна 5-41 -73 )

№ п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей
1 Электрогазосварщик 1 305
2 Водитель автомобиля 2 350

ГСХУ «Октябрьская сортоиспытательная станция»

(Скачок Тамара Михайловна 3-51-79 )

№ п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей
1 Заведующий сортоучастком 1 420
2 Тракторист-машинист 1 390

У «Октябрьский зоопарк»

(Беликов Александр Васильевич 5-22-12)

№ п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей
1 Рабочий по комплексному обслуживанию  и ремонту зданий и сооружений 1 305

КУП «Гомельоблтопливо»

(Склярова Жанна Адамовна 3-52-03)

№ п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей
1 Станочник 1 305

Жлобинский РУПС Октябрьского УПС Гомельского  филиала  РУП «Белпочта»

(Базылева Ирина Геннадьевна 8-02334 3-01-29)

№ п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей
1 Начальник отдела почтовой связи Красная Слобода 0,88 339,72

Представительство Белгосстраха по Светлогорскому району

(Пинчук Александр Васильевич 8-023-42-4-93-38)

№ п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей
1 Страховой агент, отдел по оказанию страховых услуг по Октябрьскому району 1 305

 

 
 
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    ОАО «Краснослободское» (Гумар Татьяна Ивановна 9-37-39) № п\п вакансия количество свободных мест размер заработной платы, рублей 1 Животновод 1 385 2 Ветврач 1 350 3...
 
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