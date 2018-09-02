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Состоялась седьмая внеочередная сессия районного Совета депутатов 28-го созыва

03.09.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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В минувшую пятницу, 31 августа, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко согласовал назначение Елены Алексиной, до нынешнего дня занимавшей пост председателя Буда-Кошелевского районного Совета депутатов, на должность председателя Гомельского районного исполнительного комитета.

В связи с этим сегодня состоялась внеочередная сессия райсовета, в ходе которой депутатами районного Совета приняты решения о досрочном прекращении полномочий председателя Буда-Кошелевского Совета депутатов 28-го созыва и досрочном снятии полномочий депутата Буда-Кошелевского районного Совета депутатов 28-го созыва по Октябрьскому избирательному округу №27 Елены Ивановны Алексиной.

В работе сессии приняли участие председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич, председатель Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета Андрей Горбачев, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков.

Помимо рассмотрения основных вопросов повестки дня, на сессии состоялась торжественная церемония вручения наград. Так, Елена Алексина удостоена Почетной грамоты Гомельского областного Совета депутатов, а также Почетной грамоты Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета. В свою очередь Елена Ивановна отметила Почетными грамотами и благодарностями районного Совета депутатов  председателей сельских Советов депутатов, заместителей председателя, начальников отделов районного исполнительного комитета, ряд руководителей учреждений, предприятий и организаций района, поблагодарив за труд, профессионализм и плодотворное сотрудничество.

Состоялась седьмая внеочередная сессия районного Совета депутатов 28-го созыва
Состоялась седьмая внеочередная сессия районного Совета депутатов 28-го созыва
Состоялась седьмая внеочередная сессия районного Совета депутатов 28-го созыва
Состоялась седьмая внеочередная сессия районного Совета депутатов 28-го созыва
Состоялась седьмая внеочередная сессия районного Совета депутатов 28-го созыва
Состоялась седьмая внеочередная сессия районного Совета депутатов 28-го созыва
Состоялась седьмая внеочередная сессия районного Совета депутатов 28-го созыва
Состоялась седьмая внеочередная сессия районного Совета депутатов 28-го созыва
Состоялась седьмая внеочередная сессия районного Совета депутатов 28-го созыва
Состоялась седьмая внеочередная сессия районного Совета депутатов 28-го созыва

 

 
 
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В минувшую пятницу, 31 августа, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко согласовал назначение Елены Алексиной, до нынешнего дня занимавшей...
 
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