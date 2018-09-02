Сообщение о минировании поступило в гостиницу в Гродненском районе 25 августа. Пришлось эвакуировать постояльцев, сообщает Следственный комитет.

На место прибыла саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группа. Из гостиницы эвакуировали 41 человека — постояльцев и персонал.

Взрывное устройство не обнаружили, информация о минировании не подтвердилась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об опасности». Следствие считает, что к лжеминированию причастен 47-летний мужчина, супруга которого отдыхала в гостинице. Предполагаемый мотив — ревность.