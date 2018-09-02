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Мужчина из-за ревности "заминировал" гостиницу в Гродненском районе
03.09.2018 20:40 — Новости Общества | Tut.by
Сообщение о минировании поступило в гостиницу в Гродненском районе 25 августа. Пришлось эвакуировать постояльцев, сообщает Следственный комитет.
На место прибыла саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группа. Из гостиницы эвакуировали 41 человека — постояльцев и персонал.
Взрывное устройство не обнаружили, информация о минировании не подтвердилась.
Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об опасности». Следствие считает, что к лжеминированию причастен 47-летний мужчина, супруга которого отдыхала в гостинице. Предполагаемый мотив — ревность.
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Сообщение о минировании поступило в гостиницу в Гродненском районе 25 августа.
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