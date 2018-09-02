В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Учебный год в белорусских школах начался с урока о малой родине С чего начинается Родина - это не просто известные строчки каждому. Это вопрос, который все мы обязаны себе задать. А еще рассказать тем, кому только предстоит...

С чего начинается Родина - это не просто известные строчки каждому. Это вопрос, который все мы обязаны себе задать. А еще рассказать тем, кому только предстоит пройти свой путь. Именно так сегодня и начался учебный год во всех белорусских школах. Ученики посещали музеи, экологические маршруты и даже крупные производства. Занятия посвятили малой родине. Причем, к теме подошли с разных ракурсов. Каких – увидела