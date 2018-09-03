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Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен на ночь и день 4 сентября

03.09.2018 23:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Грозы, ливни и сильный ветер прогнозируют синоптики на ночь и день 4 сентября. Объявлен оранжевый уровень опасности, сообщается на сайте Белгидромета Минприроды.


Фото: Reuters

Оранжевый уровень опасности объявлен до 4.30 4 сентября. Неблагоприятные погодные явления сохранятся и в течение дня.

На большей части территории республики и в Минске ожидаются грозы. При грозах местами по республике сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, град, сообщили синоптики.

Температура воздуха во вторник в ночные и утренние часы понизится до +11…17°С, во второй половине дня повысится до +22…27°С, по юго-востоку воздух прогреется до +30°С.

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Теги: Минск
 
 
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Грозы, ливни и сильный ветер прогнозируют синоптики на ночь и день 4 сентября. Объявлен оранжевый уровень опасности.
 
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