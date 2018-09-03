|
Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен на ночь и день 4 сентября
03.09.2018 23:27 — Новости Общества | Tut.by
Грозы, ливни и сильный ветер прогнозируют синоптики на ночь и день 4 сентября. Объявлен оранжевый уровень опасности, сообщается на сайте Белгидромета Минприроды.
Оранжевый уровень опасности объявлен до 4.30 4 сентября. Неблагоприятные погодные явления сохранятся и в течение дня.
На большей части территории республики и в Минске ожидаются грозы. При грозах местами по республике сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, град, сообщили синоптики.
Температура воздуха во вторник в ночные и утренние часы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грозы, ливни и сильный ветер прогнозируют синоптики на ночь и день 4 сентября. Объявлен оранжевый уровень опасности.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)