ФОК работает, а долги остались. В здании, которое построили с участием Ситника, открылись спортзалы

В ФОКе на Рафиева, 55 работают тренажерные и фитнес-залы и постепенно открываются новые помещения. Мы посмотрели, что там работает и по каким ценам.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

С 3 сентября на Рафиева, 55 в штатном режиме начали работать тренажерный зал «Империя силы», а также зал только для женщин. С февраля 2018 года здесь также есть фитнес-зал «Система».

В тренажерные залы продают безлимитные абонементы на месяц за 50 рублей. А 12 занятий фитнесом обойдутся в 80 рублей.



Женский тренажерный зал. Фото: vk.com/id7289532

Женский зал. Фото: vk.com/id7289532

Фитнес. Фото: vk.com/sistemafitnessminsk

Фитнес. Фото: vk.com/sistemafitnessminsk

Тренажерный зал «Империя силы». Фото: vk.com/imperia_gym

Тренажерный зал «Империя силы». Фото: vk.com/imperia_gym

На объекте также работают пиццерия и офисы. Например, здесь есть компания по подбору нянь и сиделок, в одном из помещений сдают напрокат детские товары, работает швейный коворкинг, открывается частная детская академия по развитию интеллекта.

Согласно паспорту объекта, в планах у застройщика, компании «ИмобиленИнвест», сдать в конце сентября 2018 года вторую пусковую очередь строительства — бассейн.

Напомним, стройка на этом объекте началась в 2014 году по инвестиционному проекту. Компанией-заказчиком строительства руководил Михаил Ситник. Здание должны были достроить к концу 2015 года, но акт ввода в эксплуатацию получили только в начале 2018 года.

За это время произошло несколько резонансных историй, связанных со стройкой. Сначала в фитнес-клуб World Class заранее продали абонементы, но заведение так и не открылось, а людям не смогли вернуть деньги . После стало известно, что у заказчика большие долги перед инвесторами. В итоге на руководителей компании завели уголовные дела: в ДФР выявили факты хищений и повторную продажу помещений ФОКа.

На компании, с которыми был связан Михаил Ситник, в отделе принудительного исполнения наказаний заведен ряд производств о взыскании задолженностей. От ООО «Имобиленинвест» требуют возместить чуть больше 2,6 млн белорусских рублей. «АЗС-групп», которая продавала абонементы в World Class, согласно реестру ОПИ, должна разным субъектам почти 300 тысяч рублей. Еще одна компания, «Монсис», должна была построить паркинг на Чичурина, но сейчас она находится в процессе ликвидации. В связи с этим производства по задолженностям по отношению к этой компании окончены.