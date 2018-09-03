Пешеходный мост на брестском вокзале частично закрыли для ремонта

В связи с ремонтом закрыты подъемы на пешеходный мост брестского железнодорожного вокзала с Варшавской стороны и улицы Кижеватова, пишет «Вечерний Брест».

Как долго будут продолжаться работы, не сообщается, но неудобства временные — после ремонта мост снова начнет функционировать в полном объеме.

На время ремонта пройти к зданию вокзала и билетным кассам с Варшавской стороны можно через тоннель, а на пешеходный мост — с платформ Московской стороны.