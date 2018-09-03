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Пешеходный мост на брестском вокзале частично закрыли для ремонта
04.09.2018 07:59 — Новости Общества | Tut.by
В связи с ремонтом закрыты подъемы на пешеходный мост брестского железнодорожного вокзала с Варшавской стороны и улицы Кижеватова,
Как долго будут продолжаться работы, не сообщается, но неудобства временные — после ремонта мост снова начнет функционировать в полном объеме.
На время ремонта пройти к зданию вокзала и билетным кассам с Варшавской стороны можно через тоннель, а на пешеходный мост — с платформ Московской стороны.
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Проход на пешеходный мост будет осуществляться с платформ Московской стороны.
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