Интервью Макея, воюющие соседи, память о Беслане и самая модная принцесса - все за вчера

Немного статистики. Вот здесь рассказываем вам, сколько пьют белорусы, а здесь — в каком возрасте женятся. И нет, эти данные между собой никак не связаны.
Вы помните хоть один отбор на «Евровидение» в нашей стране, который бы не закончился скандалом?! То-то же. И этот не стал исключением: родные финалистов, не прошедших на детское «Евровидение», требуют открыть протоколы голосования. Что им кажется несправедливым — читайте в этом материале. Интересно, что папа победителя тоже «за»: он понимает эмоции других родителей.
Что может быть страшнее воюющих соседей (особенно если один из них — бывший силовик)?.. Вот вам история о том, как в деревне Большой Тростенец под Минском одному соседу уже два года не нравится строящийся дом второго — говорит, похож не на жилой дом, а на промышленный объект! — и он пишет на него заявление за заявлением. Между тем, десятка два комиссий нарушений не находили.
Остановитесь. Недавно была очередная годовщина трагедии в Беслане — прошло уже 14 лет. В первый день сентября в 2004 году дети пришли с родителями на торжественную линейку в честь Дня знаний. Но на территорию школы ворвались вооруженные боевики. Более тысячи человек оказались в заложниках. Как развивались события в те страшные дни, что пережили пленники и как родственники погибших до сих пор добиваются справедливого следствия — в нашем видео. Давайте помнить.
А вот у нас история о том, как два бизнесмена из Америки и Израиля нашли в Слониме могилу пророка, предсказавшего Холокост. «Это нужно, чтобы установить невидимые и неосязаемые, но очень важные родственные связи», — объясняют они, зачем им все эти раскопки. Кстати, может, и вы можете им помочь? (Нет-нет, копать не надо).
Помните бывшего главбуха сельхозпредприятия в Шумилинском районе, который подделал подпись, чтобы выплатить людям зарплаты, — и попал под «уголовку»? Так вот его освободили от огромного штрафа! Правда, все равно осудили…
Рассказываем, почему обязательно стоит почитать новую книгу Владимира Орлова. Нет, не потому, что он — один из наиболее вероятных претендентов этого года на победу в литературной премии Ежи Гедройца. И даже не потому, что один из самых любимых белорусских авторов, за автографами которого выстраиваются длинные очереди. Просто его «Танцы над городом» действительно хороши и необычны.
Оказывается, американцы в 60-х годах прошлого века всерьез рассматривали несколько вариантов нанесения ядерных ударов по территории СССР — и были готовы уничтожить до 70 процентов населения! Чего только не находится в рассекреченных спустя десятилетия документах…