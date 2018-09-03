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Интервью Макея, воюющие соседи, память о Беслане и самая модная принцесса - все за вчера

04.09.2018 07:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Ура, лето пока останется с нами! Температура воздуха пока на 3−6 градусов превышает климатическую норму — прямо не сентябрь, а июль какой-то! Но сегодня дожди, ливни и грозы: не забудьте зонты.

ВАЖНОЕ

Вот вам наше большое интервью с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Помните, экс-президент Франции Олланд опубликовал мемуары, где среди прочего вспоминает подробности встречи «нормандской четверки» в Минске? Судя по тексту, впечатления у Олланда остались не самые приятные: обстановку Дворца независимости, где проходила встреча, он назвал бездушной, а бутерброды ужасными. Макей, который тоже там был, говорит, что «некоторые вещи [описанные в книге] не соответствуют истине» (в Кремле, кстати, тоже высказались) — и рассказывает нам, какие же были бутерброды, а также же как Россия реагирует на непризнание Беларусью Крыма ее территорией и кто претендует на должность посла Беларуси в России. Читайте — все очень интересно!


Министр энергетики РФ Александр Новак вчера сообщил российским журналистам, что экспорт российских нефтепродуктов в Беларусь экономически нецелесообразен — мол, они просто могут реэкспортироваться. Новый глава «Белнефтехима» ответил: «Введение запретов и ограничений нарушит основные принципы Договора о создании ЕАЭС… Такие заявления, считаем, … лишены конструктивности».

Немного статистики. Вот здесь рассказываем вам, сколько пьют белорусы, а здесь — в каком возрасте женятся. И нет, эти данные между собой никак не связаны.

Вы помните хоть один отбор на «Евровидение» в нашей стране, который бы не закончился скандалом?! То-то же. И этот не стал исключением: родные финалистов, не прошедших на детское «Евровидение», требуют открыть протоколы голосования. Что им кажется несправедливым — читайте в этом материале. Интересно, что папа победителя тоже «за»: он понимает эмоции других родителей.

В спорте вчера что-то пошло не так. Арина Соболенко выбыла из розыгрыша US Open после поражения от японки Наоими Осаки. 8-матчевая победная серия Соболенко — всё (мечта о 53 млн долларов «призовых» US Open — тоже). Минское хоккейное «Динамо» неудачно начало новый сезон в КХЛ — с «сухого» поражения от «Ак Барса». Зато у футбольной сборной новая форма. Красивая! Пусть будет и «счастливой».


ПОПУЛЯРНОЕ

Что может быть страшнее воюющих соседей (особенно если один из них — бывший силовик)?.. Вот вам история о том, как в деревне Большой Тростенец под Минском одному соседу уже два года не нравится строящийся дом второго — говорит, похож не на жилой дом, а на промышленный объект! — и он пишет на него заявление за заявлением. Между тем, десятка два комиссий нарушений не находили.

Помните, мы как-то объявили конкурс «Брось себе вызов»? Попросили читателей выбрать полезную привычку, придерживаться ее в течение 30 дней — а потом написать, что из этого получилось. Теперь слушаем ваши истории и поражаемся! Вот, например, как изменилась жизнь парня, который на месяц перестал заходить в соцсети. Попробовать, что ли?..

Вот вам история о том, как можно «попасть» на пятилетнее распределение учителем-дефектологом в район — и не унывать. Сходили с молодым педагогом на ее первую школьную линейку и узнали, что девушка сейчас думает про свой выбор.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Остановитесь. Недавно была очередная годовщина трагедии в Беслане — прошло уже 14 лет. В первый день сентября в 2004 году дети пришли с родителями на торжественную линейку в честь Дня знаний. Но на территорию школы ворвались вооруженные боевики. Более тысячи человек оказались в заложниках. Как развивались события в те страшные дни, что пережили пленники и как родственники погибших до сих пор добиваются справедливого следствия — в нашем видео. Давайте помнить.


А вот у нас история о том, как два бизнесмена из Америки и Израиля нашли в Слониме могилу пророка, предсказавшего Холокост. «Это нужно, чтобы установить невидимые и неосязаемые, но очень важные родственные связи», — объясняют они, зачем им все эти раскопки. Кстати, может, и вы можете им помочь? (Нет-нет, копать не надо).

Помните бывшего главбуха сельхозпредприятия в Шумилинском районе, который подделал подпись, чтобы выплатить людям зарплаты, — и попал под «уголовку»? Так вот его освободили от огромного штрафа! Правда, все равно осудили…

Рассказываем, почему обязательно стоит почитать новую книгу Владимира Орлова. Нет, не потому, что он — один из наиболее вероятных претендентов этого года на победу в литературной премии Ежи Гедройца. И даже не потому, что один из самых любимых белорусских авторов, за автографами которого выстраиваются длинные очереди. Просто его «Танцы над городом» действительно хороши и необычны.

Оказывается, американцы в 60-х годах прошлого века всерьез рассматривали несколько вариантов нанесения ядерных ударов по территории СССР — и были готовы уничтожить до 70 процентов населения! Чего только не находится в рассекреченных спустя десятилетия документах

Как вы думаете, кто самая модная в королевской семье — Кейт Миддлтон или Меган Маркл? Давайте послушаем экспертов.

Все новости понедельника, 3 сентября

Кстати. Вот выбрали для вас 11 главных кинопремьер сентября — это поможет не потратить зря время на поход в кино. Хорошего просмотра! А если ваше все — это дача, а не какое-то там бесполезное кино, то вот здесь подскажем, чем заполнить грядки, чтобы еще раз успеть собрать урожай. Или вам не до дачи — на LIDBEER собрались? Тогда имейте в виду, что жить там незадорого уже негде. Увы.

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Минск
 
 
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