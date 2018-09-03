Центр информации для людей с нарушением слуха открыли в Гродно

В Гродно открыли второй в Беларуси информационный центр для людей с нарушением слуха. Теперь такие гродненцы могут обращаться в центр с помощью доступных им видов связи: программ IP-телефонии, таких как Skype и других, факсимильной связи, смс-сообщений, программного обеспечения для телефонов, рассказывает «Гродненская правда».





Работа построена так: сурдопереводчик выступает в роли оператора. Он запрашивает суть обращения и место нахождения обратившегося, после чего связывается с необходимой службой или организацией. Полученную информацию передает обратившемуся в центр человеку. Если потребуется вызов экстренной службы, ему расскажут о времени ее прибытия. В штате центра работают четыре переводчика жестового языка.





Центр находится на базе областной организации общественного объединения «Белорусское общество глухих» на улице Советской, будет работать круглосуточно.