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Центр информации для людей с нарушением слуха открыли в Гродно

04.09.2018 08:10 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно открыли второй в Беларуси информационный центр для людей с нарушением слуха. Теперь такие гродненцы могут обращаться в центр с помощью доступных им видов связи: программ IP-телефонии, таких как Skype и других, факсимильной связи, смс-сообщений, программного обеспечения для телефонов, рассказывает «Гродненская правда».


Работа построена так: сурдопереводчик выступает в роли оператора. Он запрашивает суть обращения и место нахождения обратившегося, после чего связывается с необходимой службой или организацией. Полученную информацию передает обратившемуся в центр человеку. Если потребуется вызов экстренной службы, ему расскажут о времени ее прибытия. В штате центра работают четыре переводчика жестового языка.


Центр находится на базе областной организации общественного объединения «Белорусское общество глухих» на улице Советской, будет работать круглосуточно.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно открыли второй в Беларуси информационный центр для людей с нарушением слуха. Теперь такие гродненцы могут обращаться в центр с помощью доступных им видов...
 
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