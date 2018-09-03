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В Германии мужчина не смог выиграть в телешоу 2 млн евро из-за вопроса о боссе "Динамо-Брест"

04.09.2018 08:05 — Новости Общества | Tut.by  
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31 августа в эфире немецкой версии телешоу «Кто хочет стать миллионером» полицейский Дэннис Вортман не смог ответить на вопрос о том, кто стал новым руководителем белорусского клуба «Динамо-Брест» — и выбыл из борьбы за 2 миллиона евро.


Фото: Скрин-шот видео

Мужчина прошел студийный отбор и добился права побороться за главный приз телешоу — 2 миллиона евро. Он добрался до отметки в 32 тысячи евро, успешно преодолев 10 вопросов. Для того, чтобы получить джек-пот, ему нужно было правильно ответить еще на пять. Однако первый же вопрос из последней пятерки — на 64 тысячи евро — поставил его в тупик.

Ведущий поинтересовался у Дэниса, кто был представлен нынешним летом в качестве нового руководителя белорусского футбольного клуба «Динамо-Брест». На выбор у него было четыре варианта: Пеле, Диего Марадона, Франц Беккенбауэр и Мишель Платини.

Участник телешоу решил не рисковать, отказался от ответа — и забрал 32 тысячи евро. Перед тем, как покинуть студию, он сказал ведущему, что, по его мнению, новым руководителем брестского Динамо стал Мишель Платини. Это был неправильный ответ.

Как известно Марадона заключил контракт с «Динамо-Брест» 15 мая. 58-летний аргентинец должен заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию «Динамо-Брест».

«Для меня было очень приятно, что мне предложили позицию президента клуба. Я увидел, что это серьезный проект, и если я закончу карьеру в Бресте, то останусь здесь жить», — заявил легендарный футболист во время своей инаугурации в Бресте.

 
Теги: Брест
 
 
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Вопрос прозвучал в немецкой версии телеигры "Кто хочет стать миллионером".
 
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