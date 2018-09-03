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Сто космонавтов из семнадцати стран готовятся к "мягкой посадке" в Беларуси

04.09.2018 07:04 — Новости Общества | БT  
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Также участникам конгресса представят белорусские технологии создания оптической аппаратуры высокого разрешения, космических зеркал с особой гладкостью, аппаратуры для дистанционного зондирования Земли. Запланированы встречи с учащимися школ и вузов.
 
 
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В воскресенье Минск примет Международный космический конгресс. Форум соберет астронавтов из России, США, Европы и Китая. Приедут и три легендарных уроженца...
 
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