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Сто космонавтов из семнадцати стран готовятся к "мягкой посадке" в Беларуси
04.09.2018 07:04 — Новости Общества | БT
Также участникам конгресса представят белорусские технологии создания оптической аппаратуры высокого разрешения, космических зеркал с особой гладкостью, аппаратуры для дистанционного зондирования Земли. Запланированы встречи с учащимися школ и вузов.
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В воскресенье Минск примет Международный космический конгресс. Форум соберет астронавтов из России, США, Европы и Китая. Приедут и три легендарных уроженца...
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