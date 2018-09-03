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В Минске сегодня стартует выставка "Будпрагрэс"
04.09.2018 07:11 — Новости Общества | БT
60-тонник способен поднимать практически любые грузы на высоту 20-этажного дома. Новые автокраны начали серийно собирать на площадях "Могилевтрансмаша". "Будпрагрэс" на этой неделе традиционно станет и площадкой для семинаров и бизнес-конференций. Завершится работа строительного форума в пятницу.
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