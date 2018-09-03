В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси для молодых специалистов запустили программу поддержки В Беларуси в рамках поручения Президента разработана программа для молодых специалистов. От финансовой поддержки до решения жилищного вопроса. Как помочь кадрам,...

В хорошем настроении и с большими планами на будущее. Так на работу уже на протяжении трех лет приходит молодой специалист Денис Дергачев. На "Интеграл" он пришел еще будучи студентом: отработал практику и уже с дипломом устроился здесь по распределению. Вместе с ним в отделе еще два молодых специалиста. Причем один из них вернулся сюда после службы в армии.