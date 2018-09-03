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В Беларуси для молодых специалистов запустили программу поддержки
04.09.2018 09:06 — Новости Общества | БT
В хорошем настроении и с большими планами на будущее. Так на работу уже на протяжении трех лет приходит молодой специалист Денис Дергачев. На "Интеграл" он пришел еще будучи студентом: отработал практику и уже с дипломом устроился здесь по распределению. Вместе с ним в отделе еще два молодых специалиста. Причем один из них вернулся сюда после службы в армии.
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В Беларуси в рамках поручения Президента разработана программа для молодых специалистов. От финансовой поддержки до решения жилищного вопроса. Как помочь кадрам,...
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