В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кругосветка белорусов - эксклюзив АТН. Наши пилоты готовятся к пересечению Атлантики Продолжаем следить за кругосветным путешествием наших пилотов. Белорусы регулярно делятся своим видео с нашим телеканалом. Позади 17 дней. Сейчас экипаж находится...

Пилоты пронесли флаг Беларуси уже на протяжении 17 тысяч километров. Разница во времени с Минском сейчас около 10 часов, так что все перелеты экипаж совершает, когда у нас ночь. Дальше белорусы планируют пересечь Северную Америку с запада на восток, достичь границы с Канадой, после чего их ждет Атлантика.