В Козуличах на Кировщине установлен Поклонный крест





Поклонные кресты издавна устанавливали на перекрестках дорог, в местах начала городов и сел. Они считались «духовным щитом поселения от видимых и невидимых врагов». Верили люди, что кресты охраняют от всего недоброго, и поклонялись им. В церковные праздники вешали на кресты ручники, украшали их цветами, лентами.

В наше время традиция имеет продолжение. Недавно Поклонный крест появился в д.Козуличи благодаря уроженцам деревни, которые живут в других городах, но не забывают о своей малой родине.













Много лет проживает в г.Минске уроженец Козулич И.Ф.Габрусь, который посвятил свой трудовой путь преподаванию в БГУИР. Вместе с семьей он часто приезжает в Козуличи, они содержат в порядке родительскую усадьбу.

Вместе с женой И.Ф.Габрусь решил отыскать исторические сведения о родной деревне. В архивах нашли в том числе и документ о первом упоминании о Козуличах — это был 1518 год.

Еще один земляк — В.Ф.Худовец, который сейчас живет в г.Клецке Минской области и работает директором ритуальной фирмы, выступил с инициативой в честь 500-летия деревни изготовить и установить Поклонный крест. И вот идея воплотилась в жизнь. В один из воскресных дней Поклонный крест и памятный знак были установлены в центре Козулич при участии местных жителей. Освятить крест и Памятный знак приехал иерей Александр Симончик.

На гранитной доске Памятного знака выбиты слова, которые сочинила семья Габрусь:

«Казулічы,

вёска мая дарагая!

Паўтысячы год

ужо свет цябе знае.

Хай Божа Магутны

цябе зберагае,

жыві і красуй,

будзь заўжды маладая.

Казулічы,

вёска мая дарагая!”

Н.В.Габрусь во время открытия прочла стихи Пимена Панченко. Проникновенные слова о земле предков высказал В.Ф.Худовец. Выступил перед земляками и ветеран труда, бывший передовой механизатор местного хозяйства А.Н.Подоляк.







И.Ф.Габрусь, В.М.Кисель, А.Н Подоляк, В.Ф.Худовец.







Благодарность за воплощение в жизнь добрых дел высказала землякам староста деревни В.М.Кисель.

Издалека виден Поклонный крест, на котором — старинный ручник. Пусть оберегает он деревню от всех бед и несчастий. Пусть потомки всегда любят и уважают свою малую родину!

Людмила ЛУКАНОВИЧ.