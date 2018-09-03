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В Козуличах на Кировщине установлен Поклонный крест

04.09.2018 — Новости Общества | Кировец  
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В Козуличах на Кировщине установлен Поклонный крест

Поклонные кресты издавна устанавливали на перекрестках дорог, в местах начала городов и сел. Они считались «духовным щитом поселения от видимых и невидимых врагов». Верили люди, что кресты охраняют от всего недоброго, и поклонялись им. В церковные праздники вешали на кресты ручники, украшали их цветами, лентами.
В наше время традиция имеет продолжение. Недавно Поклонный крест появился в д.Козуличи благодаря уроженцам деревни, которые живут в других городах, но не забывают о своей малой родине.


В Козуличах на Кировщине установлен Поклонный крест


В Козуличах на Кировщине установлен Поклонный крест

Много лет проживает в г.Минске уроженец Козулич И.Ф.Габрусь, который посвятил свой трудовой путь преподаванию в БГУИР. Вместе с семьей он часто приезжает в Козуличи, они содержат в порядке родительскую усадьбу.
Вместе с женой И.Ф.Габрусь решил отыскать исторические сведения о родной деревне. В архивах нашли в том числе и документ о первом упоминании о Козуличах — это был 1518 год.
Еще один земляк — В.Ф.Худовец, который сейчас живет в г.Клецке Минской области и работает директором ритуальной фирмы, выступил с инициативой в честь 500-летия деревни изготовить и установить Поклонный крест. И вот идея воплотилась в жизнь. В один из воскресных дней Поклонный крест и памятный знак были установлены в центре Козулич при участии местных жителей. Освятить крест и Памятный знак приехал иерей Александр Симончик.
На гранитной доске Памятного знака выбиты слова, которые сочинила семья Габрусь:
«Казулічы,
вёска мая дарагая!
Паўтысячы год
ужо свет цябе знае.
Хай Божа Магутны
цябе зберагае,
жыві і красуй,
будзь заўжды маладая.
Казулічы,
вёска мая дарагая!”
Н.В.Габрусь во время открытия прочла стихи Пимена Панченко. Проникновенные слова о земле предков высказал В.Ф.Худовец. Выступил перед земляками и ветеран труда, бывший передовой механизатор местного хозяйства А.Н.Подоляк.


В Козуличах на Кировщине установлен Поклонный крест

И.Ф.Габрусь, В.М.Кисель, А.Н Подоляк, В.Ф.Худовец.


В Козуличах на Кировщине установлен Поклонный крест

Благодарность за воплощение в жизнь добрых дел высказала землякам староста деревни В.М.Кисель.
Издалека виден Поклонный крест, на котором — старинный ручник. Пусть оберегает он деревню от всех бед и несчастий. Пусть потомки всегда любят и уважают свою малую родину!

Людмила ЛУКАНОВИЧ.

 
Теги: Минск
 
 
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