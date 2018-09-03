В деревне все — одна семья

В минувшие выходные в деревне Казимировка состоялся праздник «Дружба».

Величие всякого ремесла, быть может, прежде всего в том и состоит, что оно объединяет людей: ибо ничего нет в мире драгоценнее уз, соединяющих человека с человеком.

Антуан де Сент-Экзюпери.

Семья молодых ремесленников Добровольских 3 года назад уединилась подальше от городской суеты в экзотическом уголочке Лоевщины на берегу Днепра в деревне Казимировка. Не боясь трудностей, ребята открыли свое дело: Сергей работает с глиной и деревом, Настя варит мыло, добавляя в него природные ароматы: петрушку, крапиву, хмель и т.д. Добрые, светлые, открытые, они с радостью встречают друзей, дарят им поистине минуты умиротворения на лоне природы. Воспитанные городом, они смогли найти отдушину в тишине спящего лета, в музыке поющих птиц, в колыбельной седого Днепра. Но горящие сердца молодых людей, покоренные уникальной красотой окружающего ландшафта, не смогли смириться с тем, что необыкновенная деревенька, ставшая для них родной и любимой, словно замирает за высокими заборами, меркнет в темноте одиноких домов. Ведь в этой деревне каждый человек уникален, у всех своя история, творческая струнка, необыкновенная биография. Стоит ли удивляться тому, что Добровольские выступили инициаторами проведения особенного праздника — пикника «Дружба», направленного на сплочение добрососедских отношений. Их друзья, живущие во всех уголках Беларуси и за ее пределами, часто приезжают сюда, делятся планами, задумками. Но ведь рядом тоже живут люди, просто нужно протянуть руку и пожелать друг другу доброго здравия. Только так можно объединиться и взаимодействовать. Главное, к чему стремились организаторы, — общение и сплочение местного населения.

Обдумав план мероприятия, супруги сделали пригласительные билеты, составили текст листовки, распространили буклеты. По всей деревне собрали они множество кружек для чая. Чтобы всех желающих разместить у себя во дворе, Сергей обратился к владельцу частной пилорамы в деревне Прокисель. И тот с удовольствием предоставил пиломатериалы, чтобы можно было сделать вместительные надежные лавочки.

На праздник пришло более 25 человек. С интересом слушали гости о мировом опыте экопоселений в разных странах. Подняли ремесленники вопросы экологии в повседневной жизни, поделились идеями возрождения маленьких деревень и трудоустройства в них. Планируют Добровольские в Казимировке организовать центр по практической обучающей деятельности: разнообразные ремесла (они готовы учить и учиться всему, что умеют другие), развитие пермакультурного сада. Ведь каждый участок земли представляет собой сложную систему, которая находится в равновесии, где всё взаимосвязано. Это целый проект по экологическому хозяйствованию, который может появиться на месте зарослей травы. Незаметно диалог коснулся вопросов общепланетного масштаба по переработке пластика, применению природных ресурсов и многого другого.

Воодушевленные интересным диалогом соседи не просто пили вкусный чай с домашними пирогами, но и радовались удивительным подаркам, сделанным руками ремесленников с особой любовью и позитивной энергетикой. Ведь в период подготовки к пикнику Сергей с Настей пообещали от своей гончарной мастерской подарок каждому, кто принесет фирменное блюдо. Незаметно объединившись, люди просто общались, делились наболевшими проблемами, вспоминали далекое прошлое, строили планы на будущее. К вечеру, когда сумерки опустились на притихшую траву, радушные хозяева растянули простыню на стене дома и через проектор организовали просмотр видеороликов, презентовали деятельность друзей из деревни Чырвоны Кастрычнік.

Первый шаг по сплочению местного населения сделан. Все присутствующие благодарили организаторов за идею и огромную работу. Многие, воодушевленные увиденным и услышанным, и сейчас звонят, чтобы еще раз поделиться позитивными эмоциями и сказать спасибо. А супруги Добровольские уже планируют в следующем году сделать праздник более насыщенным и интересным.

Восхищаясь энтузиазмом и креативным мышлением молодых патриотов, я поняла: с такой молодежью можно горы сдвинуть с места. Поэтому хочется пожелать им и всем жителям Казимировки мира, теплых отношений, искренних рукопожатий и исполнения всех намеченных планов.

Наталья Апанасенко, «ЛК».