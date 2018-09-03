Нарушения пожарной безопасности выявил Пинский ГРОЧС, проводя мониторинг взрывопожароопасных объектов

Пинским горрайотделом по чрезвычайным ситуациям проводятся мониторинг взрывопожароопасных объектов. Во второй половине августа мониторингу подверглись 11 объектов, а на 3 объектах выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В список объектов с нарушениями попали совместное общество с ограниченной ответственностью «ЭксайдТекнолоджиз», общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь», закрытое акционерное общество «Медтехника».

Так, по итогам мониторингов, на объекте совместное общество с ограниченной ответственностью «ЭксайдТекнолоджиз» выявлено 4 нарушения, на объекте общество с ограниченной ответственностью «Стройдеталь» выявлено 15 нарушений, а наибольшее количество нарушений выявлено на объекте закрытое акционерное общество «Медтехника» – 17 нарушений.

Руководителям предприятий вручены рекомендации с кротчайшими сроками устранения данных нарушений. В ходе проведения мониторингов, с работниками объектов проводилась разъяснительная работа о недопущении нарушений правил пожарной безопасности, поведению во время возникновения чрезвычайной ситуации. Нельзя не отметить, что большая часть работников владеет знаниями по профилактике пожаров и других ЧС, что позволило преобладающей части субъектов хозяйствования завершить мониторинги без нарушений.