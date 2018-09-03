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Ростуризм исключил "Натали Турс", из-за которого пострадали белорусы, из реестра туроператоров
04.09.2018 10:52 — Новости Общества | Tut.by
Ростуризм исключил «Натали Турс» из российского федерального реестра туроператоров, сообщается на сайте
Три юрлица «Натали Турс» исключены из единого федерального реестра российских туроператоров, согласно принятой поправке в Закон «Об основах туристской деятельности», которая позволяет Ростуризму принудительно исключать туроператоров из реестра.
Речь идет о ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «Натали» и ООО «Туроператор «Натали турс».
По оценкам Ростуризма, это позволит запустить механизм страховых выплат туристам, которые пострадали от аннулирования туров. Президент «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил, что после встречи с адвокатами будут сделаны заявления.
Напомним, один из крупнейших российских туроператоров «Натали Турс» заявил, что
Компания «Натали Турс» в Беларуси сотрудничала со многими турагентствами. По информации источника TUT.BY, в основном туры продавались в Испанию, ОАЭ, Грецию, Чехию и Россию.
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Ростуризм исключил "Натали Турс" из российского федерального реестра туроператоров, сообщается на сайте Республиканского союза туристических организаций со...
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