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Ростуризм исключил "Натали Турс", из-за которого пострадали белорусы, из реестра туроператоров

04.09.2018 10:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Ростуризм исключил «Натали Турс» из российского федерального реестра туроператоров, сообщается на сайте Республиканского союза туристических организаций со ссылкой на портал www.tourprom.ru.


Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Три юрлица «Натали Турс» исключены из единого федерального реестра российских туроператоров, согласно принятой поправке в Закон «Об основах туристской деятельности», которая позволяет Ростуризму принудительно исключать туроператоров из реестра.

Речь идет о ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «Натали» и ООО «Туроператор «Натали турс».

По оценкам Ростуризма, это позволит запустить механизм страховых выплат туристам, которые пострадали от аннулирования туров. Президент «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил, что после встречи с адвокатами будут сделаны заявления.

Напомним, один из крупнейших российских туроператоров «Натали Турс» заявил, что аннулирует все подтвержденные туры с 4 июля по 30 сентября 2018 года. Сообщалось, что в Беларуси ситуация затронула туристов, купивших около 400 туров, и более сотни белорусских турагентств.

Компания «Натали Турс» в Беларуси сотрудничала со многими турагентствами. По информации источника TUT.BY, в основном туры продавались в Испанию, ОАЭ, Грецию, Чехию и Россию.

 
 
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Ростуризм исключил "Натали Турс" из российского федерального реестра туроператоров, сообщается на сайте Республиканского союза туристических организаций со...
 
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