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Прямая линия по вопросам адаптации детей к школе пройдет в БЕЛТА 7 сентября

04.09.2018 10:43 — Новости Общества | БелТА  
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Прямая линия по вопросам адаптации детей к школе пройдет в БЕЛТА 7 сентября
Фото из архива

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая телефонная линия газеты 7 Дней по вопросам взаимодействия семьи и школы в процессе адаптации ребенка к школе пройдет в пресс-центре БЕЛТА 7 сентября с 10.00 до 11.00.

Как помочь ребенку привыкнуть к новому коллективу? Стоит ли нагружать первоклассника дополнительными кружками и секциями? Как вести себя при возникновении у ребенка конфликтных ситуаций в школе? Нужны ли школьнику карманные деньги? На эти и другие вопросы читателей газеты и посетителей сайта БЕЛТА ответят педагог-психолог и врач-гигиенист.

Вопросы можно задавать уже сейчас по телефонам редакции газеты "7 дней" (017) 327 87 60, (017) 222 30 42 и на сайте БЕЛТА в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", а также 7 сентября с 10.00 до 11.00 по телефону (017) 327-24-47. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая телефонная линия газеты 7 Дней по вопросам взаимодействия семьи и школы в процессе адаптации ребенка к школе пройдет в...
 
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