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БелЖД пустит дополнительный поезд из Минска в Лиду на LIDBEER 8 сентября, он будет в пути 3-4 часа

04.09.2018 11:00 — Новости Общества | Tut.by  
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БелЖД пустит дополнительный поезд из Минска в Лиду 8 сентября. В этот день в городе пройдет фестиваль LIDBEER 2018.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сайт БелЖД сообщает о дополнительном поезде межрегиональных линий экономкласса № 693/694 Минск-Лида-Минск. Поезд № 693 из Минска отправится 8 сентября в 13.55 и прибудет на станцию Лида в 17 часов.

Гости праздника смогут поехать обратно в Минск тем же поездом, который выедет из Лиды ночью 9 сентября в 1.15 и прибудет в столицу в 5.17 утра.

Проезд в купейном вагоне обойдется в 10 рублей 75 копеек, а в плацкартном — в 7 рублей 79 копеек.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на официальном сайте БелЖД и по справке 105.

 
Теги: Минск
 
 
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БелЖД пустит дополнительный поезд из Минска в Лиду 8 сентября. В этот день в Лиде пройдет фестиваль LIDBEER 2018.
 
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