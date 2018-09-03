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БелЖД пустит дополнительный поезд из Минска в Лиду на LIDBEER 8 сентября, он будет в пути 3-4 часа
04.09.2018 11:00 — Новости Общества | Tut.by
БелЖД пустит дополнительный поезд из Минска в Лиду 8 сентября. В этот день в городе пройдет фестиваль LIDBEER 2018.
Сайт БелЖД
Гости праздника смогут поехать обратно в Минск тем же поездом, который выедет из Лиды ночью 9 сентября в 1.15 и прибудет в столицу в 5.17 утра.
Проезд в купейном вагоне обойдется в 10 рублей 75 копеек, а в плацкартном — в 7 рублей 79 копеек.
Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить на официальном сайте БелЖД и по справке 105.
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БелЖД пустит дополнительный поезд из Минска в Лиду 8 сентября. В этот день в Лиде пройдет фестиваль LIDBEER 2018.
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