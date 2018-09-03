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Дожди с грозами ожидаются по западу Беларуси 5 сентября
04.09.2018 11:14 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди с грозами ожидаются по западу Беларуси 5 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду ожидается переменная облачность. Преимущественно по западной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер будет юго-восточный, восточный 4-9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов тепла, днем будет 21-27 градусов.-0-
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4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди с грозами ожидаются по западу Беларуси 5 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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