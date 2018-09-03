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Какими венерическими заболеваниями чаще всего болеет молодежь в Беларуси

04.09.2018 11:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Среди молодежи в возрасте до 29 лет в Беларуси все меньше тех, кто болеет венерическими заболеваниями. Чаще всего у них выявляют — хламидийные болезни. Об этом речь идет в новом сборнике Белстата «Дети и молодежь Республики Беларусь».


Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В 2017 году сифилис диагностировали у 127 человек в возрасте до 29 лет. В 2016-м году таких пациентов было 166, а еще в 2011 году — 467.

Гонококковую инфекцию в прошлом году обнаружили у 888 человек этой возрастной группы, в 2016 году она была у 1 263 человек.

Трихомониаз в прошлом году выявили у 2 840 человек, годом ранее эта цифра достигала 3771, а в 2011 году — 7296.

Также в прошлом году у 3166 человек были другие хламидийные болезни, передающиеся половым путем. В 2016-м таких болезней было 3794 случая, а в 2011-м — 7190.

Аногенитальную герпетическую вирусную инфекцию в прошлом году нашли у 639 человек, в 2016-м — у 774. Аногенитальные венерические бородавки диагностировали в 2017-м у 1382 человек, годом ранее — у 1 778 человек.

Напомним, в целом среди всего населения в 2016-м году сифилис был у 618 человек. По заболеваемости Минск — по гонорее">лидировала Гомельская область (179 человек). Меньше всего таких пациентов было в Брестской области (65 человек). Лидером по гонорее был город Минск (352 человека), меньше всего заболевших — в Гродненской области (132 человека).

Если не лечить венерические заболевания, они могут стать хроническими. Возрастает вероятность бесплодия, осложнений при беременности, у мужчин — импотенции. При этом болезнь может не проявляться многие годы.

 
Теги: Минск
 
 
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Среди молодежи в возрасте до 29 лет в Беларуси все меньше тех, кто болеет венерическими заболеваниями. Чаще всего выявляют - хламидийные болезни.
 
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