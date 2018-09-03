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В прошлом году в Беларуси восемь девушек в возрасте до 15 лет сделали аборты
04.09.2018 12:06 — Новости Общества | Tut.by
В 2017 году восемь девушек в возрасте до 15 лет сделали аборты. При этом количество абортов в таком возрасте в Беларуси сокращается. Об этом сообщается в новом
В прошлом году женщины в возрасте до 30 лет сделали 10 805 абортов, годом ранее — 12 459. С годами их количество уменьшается, ведь в 2011 году в этой возрастной группе было 17 603 аборта.
Если более детально посмотреть на прошлый год, то в возрасте до 15 лет сделали восемь абортов. В 2016-м их было девять, а в 2015-м — 13.
Также в прошлом году сделали 4498 абортов в возрасте 15−24 года и 6 299 — в возрасте 25−29 лет.
В 2016 году в целом в Беларуси женщины всех возрастных групп
Напомним, что каждый год благодаря предабортному консультированию психологи
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В 2017 году девушки в возрасте до 15 лет сделали восемь абортов. При этом количество абортов в таком возрасте с годами в Беларуси сокращается.
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