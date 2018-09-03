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В прошлом году в Беларуси восемь девушек в возрасте до 15 лет сделали аборты

04.09.2018 12:06 — Новости Общества | Tut.by  
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В 2017 году восемь девушек в возрасте до 15 лет сделали аборты. При этом количество абортов в таком возрасте в Беларуси сокращается. Об этом сообщается в новом сборнике Белстата «Дети и молодежь Республики Беларусь».


Фото: Reuters

В прошлом году женщины в возрасте до 30 лет сделали 10 805 абортов, годом ранее — 12 459. С годами их количество уменьшается, ведь в 2011 году в этой возрастной группе было 17 603 аборта.

Если более детально посмотреть на прошлый год, то в возрасте до 15 лет сделали восемь абортов. В 2016-м их было девять, а в 2015-м — 13.

Также в прошлом году сделали 4498 абортов в возрасте 15−24 года и 6 299 — в возрасте 25−29 лет.

В 2016 году в целом в Беларуси женщины всех возрастных групп сделали 27 467 абортов. Эти данные включают операции искусственного прерывания беременности на ранних сроках методом вакуум-аспирации и с помощью лекарств. Больше всего абортов сделали женщины в возрасте 30−34 лет — 8192. При этом в 2016 году в стране родилось 117 779 детей, а в 2017-м — 102 556.

Напомним, что каждый год благодаря предабортному консультированию психологи помогают сохранить жизнь около тысячи детей. В Беларуси есть город, в котором беременность не прерывают по желанию женщины, — это Логойск.

 
 
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В 2017 году девушки в возрасте до 15 лет сделали восемь абортов. При этом количество абортов в таком возрасте с годами в Беларуси сокращается.
 
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