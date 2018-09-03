В Октябрьском районе Минска из-за аварии в квартирах нет воды

В редакцию обратились читатели и сообщили, что частично в Октябрьском районе в кранах нет вообще никакой воды.

— В части Октябрьского района нет вообще никакой воды. До 115 не дозвониться уже час — занято. Ночью в Курасовщине уже отключали на несколько часов, тогда в 115 сообщили о некой аварии, которую планировалось устранить к полуночи. Воду дали уже в одиннадцать ночи, а сегодня «лег» уже район, — сообщала нам читательница.

По ее словам, воды нет в домах на переулке Корженевского и улице Могилевской с 11 часов дня.

На сайте «Минсководоканала» сообщается, что в связи с повреждением водовода диаметром 900 мм в деревне Пашковичи возможно снижение давления и ухудшение качества водоснабжения в Октябрьском и Заводском районах Минска.

В настоящее время ведутся работы по локализации повреждения.