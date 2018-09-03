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В Октябрьском районе Минска из-за аварии в квартирах нет воды
04.09.2018 12:12 — Новости Общества | Tut.by
В редакцию обратились читатели и сообщили, что частично в Октябрьском районе в кранах нет вообще никакой воды.
— В части Октябрьского района нет вообще никакой воды. До 115 не дозвониться уже час — занято. Ночью в Курасовщине уже отключали на несколько часов, тогда в 115 сообщили о некой аварии, которую планировалось устранить к полуночи. Воду дали уже в одиннадцать ночи, а сегодня «лег» уже район, — сообщала нам читательница.
По ее словам, воды нет в домах на переулке Корженевского и улице Могилевской с 11 часов дня.
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В настоящее время ведутся работы по локализации повреждения.
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Воды нет в домах на переулке Корженевского и улице Могилевской с 11 часов дня.
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