В эту пятницу, 7 сентября, смотрите, как костюковчанин Игорь Печковский будет участвовать в «Поле Чудес»

Поездка на популярную телевизионную передачу доставила костюковчанину массу позитивных эмоций. Как поделился с журналистами «ГК» Игорь Григорьевич, он познакомился с Леонидом Якубовичем, которому привез в подарок сувениры из дерева, конфеты и торт в виде барабана «Поле Чудес», а также побывал в телецентре «Останкино», где «вживую» увидел много знаменитостей.

Стал ли победителем игры «Поле Чудес» наш земляк, на каком музыкальном инструменте сыграл и кому передал приветы? Всех секретов мы раскрывать не станем ))) Включайте свои телевизоры в 19.00.