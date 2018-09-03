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Армию Казахстана оснастят белорусской военной техникой
04.09.2018 12:53 — Новости Общества | БелТА
4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армию Казахстана оснастят белорусской военной техникой. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев, передает корреспондент БЕЛТА.
"Недавно я встречался в Казахстане с министром обороны и представителями ваших предприятий. Есть очень большая программа по оснащению нашей армии именно белорусской военной техникой", - рассказал Ермухамет Ертысбаев.
По его словам, Казахстан намерен и дальше продолжать сотрудничество с Беларусью в этой сфере.
Дипломат в целом отметил, что белорусская продукция на казахстанском рынке представлена очень хорошо. "Абсолютно все, начиная от одежды, - комбайны, тракторы, техника, лифты. Перечислять я могу очень долго", - добавил он.-0-
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4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армию Казахстана оснастят белорусской военной техникой. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Чрезвычайный и Полномочный...
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