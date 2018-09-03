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"Шел учитель - выше его не было". В династии педагогов с 300-летним стажем - "вечный педсовет"

04.09.2018 12:49 — Новости Общества | Tut.by  
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«Вечный педсовет» — так называют праздники в большой семье Валентины Сытько и Татьяны Бобович. Они — третье из уже четырех поколений династии учителей с общим стажем 278 лет. Педагоги точно знают, что делать, чтобы ребенок бежал в школу. И нет, дело не в электронном дневнике или новой интерактивной доске. А еще им известен рецепт прочной духовной связи между родителями и детьми — и вы ни за что не догадаетесь, насколько он прост.


С сестрами Валентиной и Татьяной встречаемся у СШ № 1 городского поселка Глуск в канун 1 сентября. За воротами по дороге к крыльцу здания с ног сбивает облако медового аромата.

— Это, наверное, алиссум пахнет, — машет рукой в сторону ярких клумб Валентина Ивановна, директор школы. — А тут у нас грядки: фасоль, морковь, лук, чеснок. Картофель вчера выкопали. А огурцов 6 бочек засолили! Все — в школьную столовую.

Удивляемся, кто же смотрит за аккуратным пришкольным участком. А он немалый — 40 «соток». Оказывается, все: и дети, и учителя.

— А видели бы вы наши помидоры! — хором восклицают сестры. — 700 кустов! Семья-то большая.

О семье, детях — «родных» и «своих», то есть учениках, и работе — педагоги могут рассказывать бесконечно.

— У нас что ни семейный праздник — то педсовет, — шутит Татьяна Бобович.

— Бедные наши мужья и родственники, которые не педагоги, — шутя, продолжает Валентина Ивановна. — Но они уже привыкли и знают, какие наши основные темы для разговора и что их ждет даже за праздничным столом. По крайней мере, спасибо им большое за то, что они с таким интересом слушают — нам так кажется, по крайней мере. Иногда даже и вопросы уточняющие задают. А иногда говорят: «Все, педсовет окончен».

Начинаем вместе считать состав современного педсовета на пальцах. Удается не с первого раза — сестры сбиваются. Вместе смеемся: «Что взять — филологи!». В итоге насчитываем 9 человек — это с учетом зятя, мужа Татьяны и его родственников.

— В общий 278-летний стаж мы их не включали — считали только кровных родственников, — уточняют женщины.

А если учитывать и эту линию, выйдет более 300 лет учительского стажа! Этого бы так и не узнали, если бы не… школа.

«Мама школу строила, а я закрыла»


Отсчет династии учителей ведут от Ивана Веремейчика и его жены Лидии, в девичестве Пшеничной. Он был учителем истории, она — учительницей начальных классов. Интересно, что брат Лидии Ивановны Пимен также был учителем — физики и математики.

В семье передается история крепкой, но трагической любви четы Веремейчиков. Говорят, это была очень гармоничная пара, но брак был недолгим — Иван Андреевич прошел Советско-финскую войну и погиб во время Великой Отечественной в 1944 году. В семье родилась единственная дочь — Галина, в замужестве Слук. Она сначала работала пионервожатой в Березовской средней школе Глусского района, потом окончила тогда еще Могилевский пединститут и вернулась в школу уже учителем белорусского языка и литературы. А ушла на пенсию с поста директора СШ, которую возглавляла 22 года.

Ее младшая дочь Татьяна также стала учителем белорусского языка и литературы. Правда, и специальность учителя русского языка получила. И так же стала директором Березовской школы. Но это уже в прошлом. Березовской школы больше нет — закрыли. И с 1 сентября Татьяна — учитель русского языка и литературы под началом старшей сестры.



— Мама школу строила, а я закрыла, — грустно улыбается она. — Зданию 42 года. Оно крепкое, хорошее, но детей нет — и ничего не сделаешь. В последние годы в школе организовывали летний лагерь. Может, теперь его и зимним сделают.

А старшая, Валентина, выбрала специальность, которой в семье до нее ни у кого не было — учителя иностранных языков: английского и немецкого.

— Мы никогда не думали о другой профессии, — говорит Валентина Ивановна, и сестры понимающе переглядываются. — И моя дочь, Ирина, тоже стала учителем. Сейчас преподает иностранный в Минске в гимназии № 15. Но не потому, что мы ее каким-то образом к этому подталкивали — это ее выбор. И мне — не скрою — приятно, что он такой.


Валентина Сытько, директор СШ № 1 Глуска.

Средняя сестра, Наталья, — ушла в спорт. Однако, по воспоминаниям педагогов, это не удивительно. В семье всегда чувствовался «культ знаний», но без фанатизма.

—  Родители хотели, чтобы мы ко всему прочему росли здоровыми. Помню, мама запретила мне ходить в библиотеку, потому что все свое время я проводила за книгами, — улыбается Татьяна.

Говорит, что увлекалась фантастикой, и в семье это не поощрялось. Считалось тратой времени. «Настоящей» литературой была классика, причем белорусская — Быков, Шамякин.

На вопрос о том, кем бы еще они могли быть, кроме педагогов, сестры недоуменно переглядываются и пожимают плечами. Вспоминают, как видели в бабушке, в маме, в отце-агрономе любовь к своему делу, и с детства понимали, что хотят так же.

— Не важно, кем ты работаешь. Главное — и это в любой профессии — это любовь к своему делу, — замечает Валентина Ивановна. — А в нашей профессии это не зависит от предмета преподавания.

«Уважение детей нужно заслужить»

Глядя на фотографии родителей, бабушек с дедушками, Валентина и Татьяна вспоминают, как те рассказывали: «Шел по деревне учитель — выше человека не было. Люди шляпы снимали, кланялись ему».


Татьяна Бобович, экс-директор Березовской школы, учитель белорусского и русского языков и литературы в СШ № 1 Глуска

Сестры говорят, что до сих пор их 80-летнюю маму навещают ее бывшие ученики, сегодняшние пенсионеры. Галина Ивановна после инсульта не встает с кровати, но любит поговорить. И ее бывшие ученики до сих пор смотрят на нее так же — с уважением и восхищением.

Сейчас отношение к учителю другое. Но не всегда.

— Чтобы хорошо, комфортно чувствовать себя с современным учеником, быть авторитетом, нужно развиваться вместе с ним, — объясняет директор СШ № 1 Глуска.

— Доверие и уважение детей нужно заслужить. И для этого у тебя самого должен быть потенциал. Природой заложено, что каждое поколение умнее предыдущего, — поддерживает Татьяна Ивановна. — Нужно это понимать. Это раньше мы все ходили строем и галстуки завязывали под линеечку, а сейчас у каждого ребенка есть свой интерес, и его нужно увидеть, понять, помочь развить, поддержать.


Галина Слук, мать Натальи и Татьяны, экс-директор Березовской школы.

— Говорят, что сейчас дети тяжелые, трудные, но мне кажется, что к ним просто нужно найти подход, — замечает Валентина Сытько. — Дети не прощают гордыни, не прощают зла, даже невнимания.

— А невнимание и безразличие — это самое страшное. И приказывать детям в наше время нельзя, — продолжает диалог Татьяна. — Их нужно вести за собой, поддерживать…

— … развивать, увлекать, подталкивать, — продолжает ее сестра.

— … хвалить и видеть. Если вовремя не заметил, пропустил — назад уже не вернешься. Они радуются, когда у них спрашиваешь, когда их мнение слышат и прислушиваются к нему. Они легко поворачиваются к тебе лицом, но это нужно заслужить.

— Если ты идешь на урок, как в «столовку» — выдать порцию, то обратно ту же порцию и получишь. А если идешь как на праздник, тогда и ребенок пойдет с тобой. Если ты, как на заводе, выдал «план» и «отработал смену» — это, уже, наверное, не профессия учителя.

К слову, Валентина Сытько «на уроки» не ходит — у нее это называется «идти делать любимое дело».

— И коллеги уже знают, что я пошла учить, — улыбается директор.

Простой «рецепт» для родителей

В том, что каждое поколение детей отличается от предыдущего, сестры также согласны. Например, нынешнее быстро схватывает информацию, но испытывает трудности в ее воспроизведении. Потому изложения, сочинения пишут хуже. Им не хватает лексики.

— А вот об этом должны позаботиться издатели, — говорит Татьяна. — Книги должны быть интересными. А еще должны постараться родители. Сказка на ночь, общие книги, которые будет читать вся семья, — вот, что будет развивать ребенка и духовно связывать с родителями.

— Вот как бы убедить родителей в этом? — вздыхает Валентина.

— Общая книга — важный воспитательный момент, — продолжает Татьяна. — Наши дети быстро растут и закрываются от родителей, А общая книга — тот канал, который их связывает. И это доступная, понятная психология.

Интересуемся, а как же 21 век, интерактивные доски, IT-страна и вот это вот все? Разве новые технологии не должны помогать учителю учить, а школьникам — учиться?

— Школа, безусловно, должна быть современной, — соглашается Валентина Ивановна. — Но и сейчас, и через 50 лет она в первую очередь должна быть местом, где ребенка любят и относятся к нему по-человечески. На первом месте всегда — учитель, который ведет за собой детей. С планшетом он и в виртуальных очках или с кусочком мела и указкой у доски — не важно.


 
Теги: Минск
 
 
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"Мама школу строила, а я закрыла, - грустно улыбается Татьяна Бобович. - Зданию 42 года. Оно крепкое, хорошее, но детей нет - и ничего не сделаешь".
 
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