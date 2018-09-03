Из-за грозы без электроснабжения остались несколько населенных пунктов Минской области

На территории Минской области решают проблемы с электроснабжением населения после ночной грозы, сообщает РУП «Минскэнерго».





Утром 4 сентября в 11 населенных пунктах региона еще работали энергетики. Для восстановления электроснабжения потребителей были направлены 5 бригад и 5 единиц техники.

«Минскэнерго» старается восстановить электроснабжение потребителей в максимально возможные короткие сроки, с соблюдением необходимых мер по безопасному производству работ на поврежденных элементах сети, сообщили на предприятии.

В ближайшее время всем отключенным потребителям электроснабжение будет восстановлено.