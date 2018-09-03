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Из-за грозы без электроснабжения остались несколько населенных пунктов Минской области
04.09.2018 12:58 — Новости Общества | Tut.by
На территории Минской области решают проблемы с электроснабжением населения после ночной грозы,
Утром 4 сентября в 11 населенных пунктах региона еще работали энергетики. Для восстановления электроснабжения потребителей были направлены 5 бригад и 5 единиц техники.
«Минскэнерго» старается восстановить электроснабжение потребителей в максимально возможные короткие сроки, с соблюдением необходимых мер по безопасному производству работ на поврежденных элементах сети, сообщили на предприятии.
В ближайшее время всем отключенным потребителям электроснабжение будет восстановлено.
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"Минскэнерго" старается восстановить электроснабжение потребителей в максимально возможные короткие сроки.
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