Система жилищно-строительных сбережений станет одним из векторов развития жилстроя - Кухарев

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4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система жилищно-строительных сбережений станет одним из векторов развития жилищного строительства. Об этом сообщил журналистам на выставке "Будпрагрэс-2018", отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.

"Над этим вопросом (системой жилищно-строительных сбережений. - Прим. БЕЛТА) плотно работает правительство, поручения даны Министерству архитектуры и строительства и другим ведомствам. Возможность накопления за счет собственных средств граждан будет одним из векторов строительства жилья, - сказал Владимир Кухарев. - Сегодня граждане могут претендовать на субсидии. Государство сделает все возможное для снижения стоимости жилья".

Как сообщалось, рассматриваемая система жилищно-строительных сбережений предусматривает период от трех до семи лет, за время которого необходимо накопить не менее 30% от стоимости будущего жилья. На остальные 70% стоимости предоставляется кредит на период от 15 до 20 лет. Ставка по кредиту будет на 1-2 процентных пункта ниже рыночной.

Международная строительная выставка "Будпрагрэс-2018" открылась сегодня в минском Футбольном манеже и продлится по 7 сентября. Экспозиция посвящена новым строительным продуктам, современным технологиям, оборудованию. Свои новинки демонстрируют около 160 строительных компаний из Беларуси, России, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Китая, Бельгии и других стран. Коллективные экспозиции сформировали производители из Китая, Польши, Тверской и Новгородской областей России. Стенды разделены по тематике: строительные и отделочные материалы; фасад, кровля, изоляция; отопление, водоснабжение, сантехника, вентиляция; окна, двери, ворота, лестницы, роллеты; дизайн интерьера и предметы декора; строительные смеси и лакокрасочная продукция; плитка и гибкий мрамор; деревянные дома, дачи, сауны и бани; растения, предметы озеленения и благоустройства.-0-