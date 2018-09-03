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"Четыре месяца прошло. Так от чего она умерла?" Расследование смерти 11-летней девочки продолжается

04.09.2018 13:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Школьница Настя Гавриленко вместе с одноклассниками поехала отдыхать в санаторий «Птичь», но домой уже не вернулась: девочке резко стало плохо, ее доставили в реанимацию, где она умерла. Ее мама Надежда признается: чем больше проходит времени, тем ей сложнее. Расследование уголовного дела по факту смерти ребенка тем временем продолжается.


Расследование по факту смерти Насти длится уже четыре месяца. Фото: страница Насти в Одноклассниках

— Мне казалось, со временем станет немного легче, а мне все тяжелее и тяжелее… Я смотрю, как одноклассники Насти собираются в школу, как они растут, и представляю, что рядом с ними могла быть моя дочка, — из-за слез Надежде Гавриленко трудно подбирать слова, она берет паузу и потом продолжает говорить. — 1 сентября я провела на кладбище, рядом с Настей. Четыре месяца прошло. Так от чего она умерла? Кто мне ответит?

Семья Гавриленко живет в Брагине, весной 2018 года в средней школе, где училась Настя, шел ремонт, и детектор предложил детям поехать в детский реабилитационно-оздоровительный центр «Птичь». А через несколько дней девочке стало плохо: поднялась температура до 39 градусов, появился кашель, боли в груди. Как утверждают родители Насти, за это время никто из санатория с ними не связался, не поставил в известность о болезни Насти, а поздно вечером 2 мая раздался звонок из больницы Петрикова: «Девочка умерла».

— Была назначена судебно-медицинская экспертиза, в заключении сказано, смерть Насти наступила в результате «вирусной инфекции неуточненной этиологии». Эксперты не раз указывали, что этиловый спирт в крови дочки не обнаружен. Какой спирт может быть у 11-летнего ребенка? Якобы запах во рту был. Естественно, столько препаратов ей ввели! С заключением экспертизы я сразу не согласилась. Откуда появилась эта инфекция? Почему тогда не закрыли санаторий, а продолжили принимать детей? Не одна же Настя болела в те дни, — рассказывает TUT.BY Надежда Гавриленко.

Проверку по факту смерти 11-летней Насти Гавриленко проводит Следственный комитет, расследование длится до сих пор.

— В новостях показывают, как наказывают родителей, которые не досмотрели ребенка. Если бы это произошло у нас в доме, мной бы уже заинтересовались. А тут все молчат, уже четыре месяца, хотя сразу обещали, что все будет под контролем, — вздыхает Надежда Гавриленко.

По словам мамы Насти, также была назначена экспертиза препаратов, которые вводили девочке, заключение еще не готово. Ожидается, ее результаты станут известны 15 сентября.

 — Следственным управлением УСК по Гомельской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст. 162 УК РБ, — прокомментировала TUT.BY Мария Кривоногова, официальный представитель управления УСК по Гомельской области.

 
 
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Школьница Настя Гавриленко вместе с одноклассниками поехала отдыхать в санаторий "Птичь", но домой уже не вернулась: девочке резко стало плохо, ее доставили в...
 
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