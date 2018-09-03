Раввины из США, Израиля и стран Европы совершили массовую молитву в поселке Радунь

Второй день не прекращается поток представителей мировой еврейской общины и паломников на могилу выдающегося раввина и философа Хафеца Хаима в поселке Радунь Вороновского района. Накануне в массовой молитве, приуроченной к годовщине смерти духовного лидера восточно-европейского еврейства, приняли участие сотни верующих со всего мира.





Побывал на могиле философа и посетил бывшую иешиву Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Республике Беларусь господин Алон Шогам. Люди продолжают прибывать и сегодня. Паломники молятся у могилы раввина, ставят свечи, заходят в здание самой иешивы.





– Иудеи верят, что каждый год в сентябре, в день смерти Хафеца Хаима, его душа посещает могилу и помогает в жизни тем, кто пришел на кладбище. Поэтому едут они сюда со всех концов света. Хафец Хаим – значимая фигура для всех. Важно, что в Радуни сохранилось несколько мест, связанных с его именем, – рассказывает Борис Березовский, директор компании «Ор Меир», которая реализует проект по созданию в Радуни еврейского туристического центра.













В здании иешивы раньше размещался местный Дом культуры, сейчас ей возвращают ей прежний статус.

– Популярность Радуни как места поклонного туризма растет. Мы стараемся создавать комфортные условия для паломников и раввинов. В этом году впервые организовано кошерное питание, провели освещение, чтобы лучше ориентироваться в окрестностях в темное время суток. Параллельно реализуется проект по созданию здесь гостиничного туристического комплекса. Проектные работы уже завершены. Вскоре начнется строительство, – отмечает Борис Березовский.









Комплекс, который предусматривает строительство синагоги, гостиничного блока из нескольких гостевых домиков, ресторана, сувенирных магазинчиков, ритуальной бани-микве и других объектов, разместится на территории в 3 гектара на площадке напротив старого еврейского кладбища. Сумма инвестиций составит около 10 миллионов евро. Окончание строительства гостинично-туристического комплекса – 2020 год. Реализацию проекта поддерживают местные власти. По словам Бориса Березовского, на росте числа паломников положительно сказался и безвизовый режим, действующий для тех, кто въезжает в страну через Национальный аэропорт. С развитием необходимой инфраструктуры, уверены в Радуни, поток туристов станет постоянным.













Наша справка

Исраэль Меир Пупко – таково настоящее имя раввина Хафеца Хаима, родился в Дятлово в 1838 году. В 24 года он опубликовал свою первую книгу «Хафец Хаим», что по-русски обозначает «Жажда жизни». Труд прославил автора, и с тех пор его чаще стали называть Хафецом Хаимом, нежели собственным именем. Он жил скромно, много учился, читал. Получив звание раввина, отказывался от жалования. Открытая им в Радуни иешива прославилась во всей Восточной Европе. Умер раввин в 1933 году. После себя оставил большое культурное наследие: его книга о запрете злословия почитается среди евреев и является второй по популярности после торы. Хафец Хаим похоронен в Радуни, его могила стала местом паломничества евреев со всего мира. Особенно много паломников прибывает в годовщину его смерти.